台北羽賽／周天成決戰星選手 麟榤配進決賽

我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤去年合拍來三度在四強賽止步，不過昨天台北羽球公開賽四強賽，兩人卅二分鐘就以廿一比十一、廿一比十二擊退日本組合霜上雄一／野村拓海，搶下合拍來首張決賽門票。

在去年巴黎奧運與李洋攜手完成男雙二連霸後，王齊麟改與邱相榤搭檔，並在香港與南韓三度止步於四強賽。今年初兩人陷入低潮，數次在十六強賽止步。不過這次台北公開賽兩人以地主身分出賽打破瓶頸，一路挺進到四強賽後，昨天又擊退世界排名第四十名的霜上雄一／野村拓海，今天將與南韓姜敏赫／奇東柱爭奪冠軍。

對於合拍後首度闖進決賽，就是在自家舉行的台北羽球公開賽，邱相榤說：「我覺得這應該是最好的安排，當然闖進決賽也還不是最完美，但希望我們接下來的東南亞和下半年賽事都有更好的發揮，越來越穩定，繼續挑戰更高層級賽事。」

至於王齊麟過去與前搭檔陳宏麟、李洋都曾攜手闖進到台北賽決賽，其中更與陳宏麟拿下過兩座冠軍，但與李洋卻是兩度在決賽鎩羽而歸，他說：「如果冠軍賽贏了，我會去跟李洋道歉。」

而我國一哥周天成昨天則是在男單四強賽，擊退身高一九五公分、年僅廿歲的印度巨塔薛堤，今將出戰新加坡駱建佑，力拚追上由戴資穎保持的賽史五冠紀錄。

至於女雙組合謝沛珊／洪恩慈昨天則是在四強賽擊敗日本搭檔保原彩夏／廣上瑠依，成為繼二○○八年的程文欣／簡毓瑾後，第一對闖進女雙決賽的地主組合。