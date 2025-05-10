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擊劍／2025亞錦代表隊 4選手勇闖選拔賽連任成功

聯合新聞網／ 綜合報導
亞錦男銳代表隊李讓（耀達建設）、吳俊明（台中市）、葛屹盧（LEVALLOIS SPORTING CLUB）、徐敬文（辰記國際）。達永開發-耀達建設提供
亞錦男銳代表隊李讓（耀達建設）、吳俊明（台中市）、葛屹盧（LEVALLOIS SPORTING CLUB）、徐敬文（辰記國際）。達永開發-耀達建設提供

2025年亞洲擊劍錦標賽代表隊選拔賽5/10、5/11，共2天於台北市石牌國中舉辦。

5/10選出男子銳劍、女子鈍劍、男子軍刀，5/11選出女子銳劍、女子軍刀..等項目。

在第1天5/10選出的男子銳劍項目，則由去年亞錦4位選手連任成功，分別為全國排名第1的18歲小將李讓（耀達建設）、目前世界排名160中法混血兒葛屹盧（LEVALLOIS SPORTING CLUB）、114年第一次全排冠軍吳俊明（台中市）、全國排名第三的徐敬文（辰記國際）。

4位優秀帥氣的選手，將於6/14出發前往主辦國印尼參加為期7天的亞錦賽，取得佳績為國爭光！

4位選手連任成功開心合影。達永開發-耀達建設提供
4位選手連任成功開心合影。達永開發-耀達建設提供

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