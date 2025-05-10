聽新聞
0:00 / 0:00
擊劍／2025亞錦代表隊 4選手勇闖選拔賽連任成功
2025年亞洲擊劍錦標賽代表隊選拔賽5/10、5/11，共2天於台北市立石牌國中舉辦。
5/10選出男子銳劍、女子鈍劍、男子軍刀，5/11選出女子銳劍、女子軍刀..等項目。
在第1天5/10選出的男子銳劍項目，則由去年亞錦4位選手連任成功，分別為全國排名第1的18歲小將李讓（耀達建設）、目前世界排名160中法混血兒葛屹盧（LEVALLOIS SPORTING CLUB）、114年第一次全排冠軍吳俊明（台中市）、全國排名第三的徐敬文（辰記國際）。
4位優秀帥氣的選手，將於6/14出發前往主辦國印尼參加為期7天的亞錦賽，取得佳績為國爭光！
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言