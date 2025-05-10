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台北羽賽／在自家拿首張決賽門票 邱相榤：最好的安排

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
男雙組合「麟榤配」在台北公開賽拿下合拍以來首張決賽門票。記者余承翰／攝影
男雙組合「麟榤配」在台北公開賽拿下合拍以來首張決賽門票。記者余承翰／攝影

去年合拍後3度在4強賽止步的我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，今天在台北羽球公開賽4強賽面對日本組合霜上雄一／野村拓海，最終以21：11、21：12直落二勝出，以地主身分搶下合拍以來首張決賽門票，讓邱相榤直呼是最好的安排。

王齊麟／邱相榤今年首度攜手站上台北羽球公開賽舞台，並以男雙第二種子身分歷經三輪「台灣內戰」勝出後，今天4強賽則是碰上世界排名第40名的霜上雄一／野村拓海，最終僅花32分鐘就以直落二勝出，明天將與南韓姜敏赫／奇東柱爭奪冠軍。

賽後王齊麟表示，賽前就知道日本組合的發接球與防守都非常難纏，不過去年邱相榤曾與弟弟邱紹華搭檔擊敗過霜上雄一／野村拓海，也激起了他不能輸的鬥志，邱相榤則說：「去年我曾跟弟弟搭配對過他們，所以對他們的球有一定了解，不過這場比賽也沒有想太多，就是專注做好我們過去幾場比賽在做的事情。」

對於合拍以來首度闖進到決賽，就是在自家舉行的台北羽球公開賽，邱相榤也以最好的安排來形容，「我覺得這應該是最好的安排，因為我也沒想過會在台北闖進到決賽，在這之前我們確實面臨蠻大的瓶頸，當然現在闖進決賽也還不是最完美，但希望經過這一場後，我們接下來的東南亞和下半年賽事都有更好的發揮，愈來愈穩定，繼續挑戰更高層級賽事。」

至於王齊麟過去與前搭檔陳宏麟、李洋都曾攜手闖進到台北賽決賽，其中更與陳宏麟拿下過2座冠軍，但與李洋卻是兩度在決賽鎩羽而歸，他說：「如果明天真的贏了的話，我會去跟李洋道歉。」

男雙組合「麟榤配」在台北公開賽拿下合拍以來首張決賽門票。記者余承翰／攝影
男雙組合「麟榤配」在台北公開賽拿下合拍以來首張決賽門票。記者余承翰／攝影

王齊麟 羽球 邱相榤

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