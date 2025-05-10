台北羽賽／謝沛珊與洪恩慈晉女雙決賽 寫17年地主紀錄

我國女雙組合謝沛珊／洪恩慈今天在台北羽球公開賽女雙4強賽，以21：13、21：15擊敗日本組合保原彩夏／廣上瑠依，成為近17年來第一組闖進到決賽的我國女雙組合，賽後兩人也直言，這次賽事最大的突破就是心態跟溝通。

去年開始合拍的謝沛珊／洪恩慈，去年首度攜手站上台北羽球公開賽，最終在首輪就止步，不過歷經過去一年的努力，兩人排名也大幅提升到第13名。本次台北羽球公開賽更是名列女雙第一種子，並且一路過關斬將，在今天擊敗保原彩夏／廣上瑠依後，成為繼2008年的程文欣／簡毓瑾後，再一組闖進到女雙決賽的我國組合。

談到今天比賽過程，洪恩慈說：「今天整體打起來還不錯，感覺對手蠻緊張的，而我們就是正常發揮，加上今天有很多粉絲，感覺還不錯，有主場的感覺。」

在賽後得知成為近17年來首對闖進到女雙決賽的我國組合，兩人也笑稱將會繼續以平常心面對明天的決賽，不想輸贏、下場就是拚，不過被問到今年的最大突破時，洪恩慈則說：「應該是心態跟溝通，差蠻多的，以前只要分數比較接近，我們心態就會自己崩掉，現在就是互相溝通互相鼓勵，突破蠻大的。」