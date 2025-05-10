快訊

母親節全台濕涼…中南部防豪雨 13日放晴高溫破30度

國定假日修法沒納綠意見？ 立院人士還原綠委狂撤案：騙外行人

聽新聞
0:00 / 0:00

台北羽賽／謝沛珊與洪恩慈晉女雙決賽 寫17年地主紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
洪恩慈（左）、謝沛珊（右）成為近17年來首組闖進女雙決賽的地主組合。記者余承翰／攝影
洪恩慈（左）、謝沛珊（右）成為近17年來首組闖進女雙決賽的地主組合。記者余承翰／攝影

我國女雙組合謝沛珊／洪恩慈今天在台北羽球公開賽女雙4強賽，以21：13、21：15擊敗日本組合保原彩夏／廣上瑠依，成為近17年來第一組闖進到決賽的我國女雙組合，賽後兩人也直言，這次賽事最大的突破就是心態跟溝通。

去年開始合拍的謝沛珊／洪恩慈，去年首度攜手站上台北羽球公開賽，最終在首輪就止步，不過歷經過去一年的努力，兩人排名也大幅提升到第13名。本次台北羽球公開賽更是名列女雙第一種子，並且一路過關斬將，在今天擊敗保原彩夏／廣上瑠依後，成為繼2008年的程文欣／簡毓瑾後，再一組闖進到女雙決賽的我國組合。

談到今天比賽過程，洪恩慈說：「今天整體打起來還不錯，感覺對手蠻緊張的，而我們就是正常發揮，加上今天有很多粉絲，感覺還不錯，有主場的感覺。」

在賽後得知成為近17年來首對闖進到女雙決賽的我國組合，兩人也笑稱將會繼續以平常心面對明天的決賽，不想輸贏、下場就是拚，不過被問到今年的最大突破時，洪恩慈則說：「應該是心態跟溝通，差蠻多的，以前只要分數比較接近，我們心態就會自己崩掉，現在就是互相溝通互相鼓勵，突破蠻大的。」

程文欣 羽球

延伸閱讀

圖輯／謝沛珊、洪恩慈直落二獲勝 明力拼台北羽賽女雙冠軍

圖輯／周天成直落二獲勝 明挑戰台北羽賽第五冠

台北羽賽／退印度巨塔 周天成距離戴資穎5冠紀錄差1勝

台北羽賽／顏值實力兼具 宮崎友花、歐帕妮普將爭后冠

相關新聞

台北羽賽／退印度巨塔 周天成距離戴資穎5冠紀錄差1勝

我國羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽男單4強賽，遭遇身高195公分、年僅20歲的印度年輕巨塔薛堤（Ayush Shet...

台北羽賽／謝沛珊與洪恩慈晉女雙決賽 寫17年地主紀錄

我國女雙組合謝沛珊／洪恩慈今天在台北羽球公開賽女雙4強賽，以21：13、21：15擊敗日本組合保原彩夏／廣上瑠依，成為近...

台北羽賽／顏值實力兼具 宮崎友花、歐帕妮普將爭后冠

台北羽球公開賽今年女單賽場各國新勢力崛起，在18歲的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）...

台北羽賽／生涯首闖300決賽 泰國甜心直呼台北是幸運地

2年前就以16歲的年紀在台北羽球公開賽闖進到4強賽，寫下生涯最佳成績，年僅18歲的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitcha...

圖輯／謝沛珊、洪恩慈直落二獲勝 明力拼台北羽賽女雙冠軍

台北羽球公開賽女雙4強賽，我國組合謝沛珊與洪恩慈以21：13、21：15擊敗日本對手保原彩夏與廣上瑠依，闖進明天冠軍戰，...

圖輯／周天成直落二獲勝 明挑戰台北羽賽第五冠

台北羽球公開賽男單4強賽，我國羽球一哥周天成以21：18、21：17直落二擊敗印度對手薛堤（Ayush Shetty），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。