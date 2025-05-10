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台北羽賽／退印度巨塔 周天成距離戴資穎5冠紀錄差1勝

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
周天成挺進到男單決賽，明天將力拚賽史第5冠與戴資穎的最多冠紀錄。記者余承翰／攝影
周天成挺進到男單決賽，明天將力拚賽史第5冠與戴資穎的最多冠紀錄。記者余承翰／攝影

我國羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽男單4強賽，遭遇身高195公分、年僅20歲的印度年輕巨塔薛堤（Ayush Shetty），最終以21：18、21：17勝出，距離生涯第五座台北公開賽男單冠軍僅差1步，也將有望追上戴資穎的賽史最多冠紀錄。

身為男單第一種子的周天成，今年在台北羽球公開賽再度面臨各國年輕小將的衝擊，包括昨天碰上小他18歲的印尼烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah），在苦戰三局後逆轉勝出。

而今天的4強賽周天成則是碰上身高195公分、20歲的印度薛堤，上演雙方生涯的首度對決，最終經驗與實力都佔有優勢的周天成，僅花42分鐘就以直落二勝出，第7度打進到台北賽男單決賽，並將在明天與新加坡駱建佑爭奪冠軍。

對於擊敗身材高大的薛堤晉級決賽，周天成賽後表示，薛堤不僅身高很高，力量也相當強，並展現不錯的韌性，所以比賽過程中必須想辦法限制他的優勢，談到今年面對各國年輕小將的挑戰最終都順利取勝，他則說：「這代表『我還活著』，我還是有能力能跟這些17、18歲的選手一拚，也要謝謝高姐和佐藤老師對我幫助很多。」

談到明天將與駱建佑爭冠，周天成則說：「感覺他也是來勢洶洶，加上這個場地風還滿大的，應該是滿適合他的，但就是看誰能搶得先機，就有機會去贏得比賽。」

周天成 戴資穎 羽球

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