足球／跨界擔任足協秘書長 趙士強聚焦推動4大改革 

中華民國足球協會今天正式宣布，任命前棒球國手趙士強為新任秘書長，這不僅是一項重要的人事任命，更象徵著足協啟動全面改革、邁向專業治理的新起點，足協期望藉由趙士強豐富的跨界體育經驗與卓越行政領導能力，推動台灣足球的整體發展與轉型升級。

雖然來自棒球領域，趙士強長年深耕運動政策推動與國際體育事務，對於足球運動亦有關注與支持。他說：「我深知足球在國際上的重要地位，也看見台灣擁有廣大的參與人口與無限潛力。唯有從基層扎根、建立完整體系，並強化國際交流，才能真正提升競技實力。我期待與足球界夥伴並肩努力，讓更多年輕人在國際舞台上發光發熱。」

針對外界對於「跨界任用」的關注，中華足協理事長王麟祥說：「趙士強先生在職業運動產業中擁有豐富的組織治理與資源整合經驗，多年來參與國家體育政策發展，建言盛多，具備在多元挑戰中帶領團隊破局前行的能力。我們相信，他能引入其他運動項目的管理思維與制度規劃，為台灣足球注入全新的能量與視野。」

趙士強上任後，將聚焦推動下列四大改革方向：

治理透明化：強化財務運作與決策機制之公開透明，提升協會治理信任度。 行銷專業化：建立國家隊品牌識別，提升國家男、女足形象與市場價值。 資源整合化：推動政府、企業與民間資源的協同投入，加速國家足球訓練中心建置與場館優化。 溝通常態化：強化與會員、球團、球迷及媒體的日常對話，廣納各界意見，建立共創改革的正向循環。

中華足協對於秘書長趙士強的加入深感榮幸，並誠摯呼籲各界持續給予支持與信任，攜手迎向台灣足球的新篇章。改革之路或許充滿挑戰，但協會已有清晰藍圖與堅定信念，將傾聽社會聲音、偕同各方力量，以務實行動邁步向前，共同打造台灣足球更好的未來。