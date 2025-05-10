台北羽賽／顏值實力兼具 宮崎友花、歐帕妮普將爭后冠

台北羽球公開賽今年女單賽場各國新勢力崛起，在18歲的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）率先搶下首張決賽門票後，世界排名第8名的18歲日本女單未來希望宮崎友花，也在4強賽以21：19、21：11擊退17歲的印度胡達（Unnati Hooda），將與歐帕妮普爭奪后冠。

日本女單世界排名第二高、僅次於山口茜的宮崎友花，今年首度來台參加台北羽球公開賽，身為大會第一種子的她也一路過關斬將，並在今天4強賽碰上比她還小1歲的印度胡達，最終以直落二勝出，繼去年中國大陸公開賽後再度獲得爭冠機會。

宮崎友花賽後表示，自己已經許久沒有打進到決賽，今年也還沒有拿下過冠軍，明天的決賽雖然肯定會很緊張，但還是希望拿出好表現。

宮崎友花冠軍賽的對手則是同為18歲且高顏值的歐帕妮普，兩人在2022年與2023年相繼奪下世青賽女單金牌，也都被視為是該國女單的未來接班人，不過雙方過去3度交手都由宮崎友花佔上風。

談到將與歐帕妮普在女單決賽上演新世代對決，宮崎友花表示，拋開雙方的年紀，明天希望兩人都能打出一場好比賽，「明天肯定會有更大陣仗的球迷進場，雖然多少還是會緊張，但也讓我感到相當期待。」