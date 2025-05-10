ELLE RUN十周年藝人雲集 8000跑友共襄盛舉

最具風格指標的時尚路跑ELLE RUN with Style 今天在台北大佳河濱公園盛大登場，至今舉辦第十屆的ELLE RUN，今年以象徵自由與無限可能的「丹寧」為題，集結近8000名跑友，一同穿上結合異材質拼接、運用回收牛仔布料製成的丹寧跑衣，一起在賽道上揮灑汗水、展現獨特風格。

今年21K組別回歸，吸引眾多優秀跑者前來參與，賽前由郭雪芙、黃偉晉、AFTER SCOOL、Dizzy Dizzo 蔡詩芸分別擔任21K、10K、5K鳴槍大使為跑友加油，現場更有多位演藝名人與KOLs，共同領跑，不畏風雨的帶領跑友們一起用奔跑為自由與公益加油。

今年適逢ELLE品牌80周年，攜手台灣原創品牌推出聯名限定，特別在ELLE RUN讓跑友們搶先品嚐，此外21K組別回歸ELLE RUN賽道，現場不僅有與知名早餐品牌—真芳碳烤土司製作的專屬完賽餐盒，同時提供專業貼紮服務及賽後按摩放鬆站，讓跑友在盡情奔跑後，享受舒適的賽後照護、恢復身心狀態，有體驗的跑友們都覺得這項服務很貼心。

2025 ELLE RUN with Style 邀請郭雪芙擔任21K鳴槍大使，鳴槍為跑者加油。圖／大會提供

ELLE RUN關心女性健康鼓勵女性挑戰自我，打造最具風格的路跑，每年「ELLE RUN風格拍照區」是跑友們必打卡的焦點，今年以金屬材質打造半開放影棚造型，讓跑友拍出專屬自己的時尚大片。此外，憑號碼布即可免費乘坐的「雲端鞦韆拍照區」，更是現場排隊的熱門區域，由韓式攝影團隊HOLO+ FACE，為跑友留下難忘的經驗。而身穿潮流丹寧服飾的帥哥加油團，為所有完賽跑友獻上掌聲與結合牛仔褲皮標及金屬元素的完賽獎牌，為這場賽事增添更多樂趣與回憶。

為了讓跑友在完賽後持續享受賽事的活力氛圍，ELLE RUN特別打造風格市集，集結眾多知名品牌到場，包含：真芳、大武山牧場、愛喜Ｃ、RICA、PEACH JOHN、VTEX、Blueseeds芙彤園、UP Sports、PAUL、現代婦女基金會、新感覺等，藉由多樣化的互動內容與跑友們交流，除了釋放熱情跑出自我風格，還有眾多好禮可帶回家，讓跑友在揮灑汗水後能悠閒逛逛市集、享受豐富的賽後體驗。

今年ELLE RUN風格路跑更將捐贈部分報名費用予現代婦女基金會，同時號召大家跟著ELLE一起展現Modern Power用行動支持，創造一個充滿愛與希望的十年里程碑，用奔跑為自由喝采，為公益加速，持續跑出屬於自己的風格與力量。