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ELLE RUN十周年藝人雲集 8000跑友共襄盛舉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025 ELLE RUN With Style 5K組特別台灣赫斯特媒體發行人暨集團營運長楊欣怡與眾多藝人一同起跑。圖／大會提供
2025 ELLE RUN With Style 5K組特別台灣赫斯特媒體發行人暨集團營運長楊欣怡與眾多藝人一同起跑。圖／大會提供

最具風格指標的時尚路跑ELLE RUN with Style 今天在台北大佳河濱公園盛大登場，至今舉辦第十屆的ELLE RUN，今年以象徵自由與無限可能的「丹寧」為題，集結近8000名跑友，一同穿上結合異材質拼接、運用回收牛仔布料製成的丹寧跑衣，一起在賽道上揮灑汗水、展現獨特風格。

今年21K組別回歸，吸引眾多優秀跑者前來參與，賽前由郭雪芙、黃偉晉、AFTER SCOOL、Dizzy Dizzo 蔡詩芸分別擔任21K、10K、5K鳴槍大使為跑友加油，現場更有多位演藝名人與KOLs，共同領跑，不畏風雨的帶領跑友們一起用奔跑為自由與公益加油。

今年適逢ELLE品牌80周年，攜手台灣原創品牌推出聯名限定，特別在ELLE RUN讓跑友們搶先品嚐，此外21K組別回歸ELLE RUN賽道，現場不僅有與知名早餐品牌—真芳碳烤土司製作的專屬完賽餐盒，同時提供專業貼紮服務及賽後按摩放鬆站，讓跑友在盡情奔跑後，享受舒適的賽後照護、恢復身心狀態，有體驗的跑友們都覺得這項服務很貼心。

2025 ELLE RUN with Style 邀請郭雪芙擔任21K鳴槍大使，鳴槍為跑者加油。圖／大會提供
2025 ELLE RUN with Style 邀請郭雪芙擔任21K鳴槍大使，鳴槍為跑者加油。圖／大會提供

ELLE RUN關心女性健康鼓勵女性挑戰自我，打造最具風格的路跑，每年「ELLE RUN風格拍照區」是跑友們必打卡的焦點，今年以金屬材質打造半開放影棚造型，讓跑友拍出專屬自己的時尚大片。此外，憑號碼布即可免費乘坐的「雲端鞦韆拍照區」，更是現場排隊的熱門區域，由韓式攝影團隊HOLO+ FACE，為跑友留下難忘的經驗。而身穿潮流丹寧服飾的帥哥加油團，為所有完賽跑友獻上掌聲與結合牛仔褲皮標及金屬元素的完賽獎牌，為這場賽事增添更多樂趣與回憶。

為了讓跑友在完賽後持續享受賽事的活力氛圍，ELLE RUN特別打造風格市集，集結眾多知名品牌到場，包含：真芳、大武山牧場、愛喜Ｃ、RICA、PEACH JOHN、VTEX、Blueseeds芙彤園、UP Sports、PAUL、現代婦女基金會、新感覺等，藉由多樣化的互動內容與跑友們交流，除了釋放熱情跑出自我風格，還有眾多好禮可帶回家，讓跑友在揮灑汗水後能悠閒逛逛市集、享受豐富的賽後體驗。

今年ELLE RUN風格路跑更將捐贈部分報名費用予現代婦女基金會，同時號召大家跟著ELLE一起展現Modern Power用行動支持，創造一個充滿愛與希望的十年里程碑，用奔跑為自由喝采，為公益加速，持續跑出屬於自己的風格與力量。

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