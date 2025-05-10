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圖輯／王子維直落二不敵駱建佑 無緣闖台北羽賽冠軍賽
台北羽球公開賽今天在台北小巨蛋舉行男單4強賽，我國好手王子維首局無法把握領先優勢，最終以18：21、9：21直落二不敵世界排名第11的新加坡好手駱建佑，無緣闖進冠軍戰。
王子維生涯與駱建佑有過8次對戰紀錄，賽前更處於對戰3連勝，雖然開局就打出7：0的領先優勢，但沒能把握住，反遭駱建佑以21：18先拿下首局，第二局駱建佑乘勝追擊，最終以直落二獲勝，繼今年的德國公開賽後再度闖進決賽。
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