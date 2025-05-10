快訊

聲援剴剴站上凱道！賈永婕：就算給加害者死刑也是人道的

摸摸讓毛孩開心一整天！最暖郵差送信「伸手狂嚕」 狗狗燦笑回應：好想你～

天使降臨身邊！3星座今年遇重量級貴人...獅子互利互惠、他遇到知音

台北羽賽／精彩5回拍引驚呼 王子維不敵駱建佑止步4強

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
王子維止步於4強，無緣爭冠。記者余承翰／攝影
王子維止步於4強，無緣爭冠。記者余承翰／攝影

我國「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單4強賽碰上新加坡好手駱建佑，儘管賽前處在對戰3連勝，不過王子維今天在首局未能拿下的情況下，第二局也落入被動，最終以18：21、9：21敗下陣來，無緣爭冠。

男單世界排名第26名的王子維與第11名的駱建佑，生涯過去已經有過8次對戰紀錄，加上也曾一同進行訓練，對於彼此相當熟悉，而賽前處在對戰3連勝的王子維，今天首局也打出絕佳氣勢，一度取得7：0的領先，不過駱建佑隨後步步進逼，將差距不斷縮小。

在第一局中段兩人還一度出現雙方來回打了49拍的精彩過招，其中王子維為了救球飛撲在地後，還一連擋下駱建佑的5次回拍，不過最終還是讓駱建佑搶下關鍵分，首局駱建佑也後來居上，以21：18先下一城，第二局他更是乘勝追擊，以21：9拿下勝利，也是他繼今年的德國公開賽後，再度打進到決賽。

王子維止步於4強，無緣爭冠。記者余承翰／攝影
王子維止步於4強，無緣爭冠。記者余承翰／攝影

王子維賽後表示，第一局自己處在順風半場，不過推、挑比較單調，讓駱建佑把握住機會網前攻擊，反觀自己在幾個網前失誤後，出手變得不過果斷，成為遭到逆轉的關鍵。

至於前一次參加台北公開賽已經是2019年的駱建佑，對於今年再度站上台北賽舞台也直言氣氛不大相同，「因為前一次來的時候，還沒有那麼多人幫我加油，但今天還滿多人支持我，這讓我感到有點訝異也很感激，真的很謝謝他們。」

王子維 羽球

延伸閱讀

台北羽賽／生涯首闖300決賽 泰國甜心直呼台北是幸運地

台北羽賽／王子維晉4強 透露好想奪冠

台北羽賽／打哭17歲印尼黑馬 周天成賽後主動交換球衣

台北羽賽／暌違半年再晉4強 王齊麟：原來禮拜六有比賽

相關新聞

台北羽賽／精彩5回拍引驚呼 王子維不敵駱建佑止步4強

我國「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單4強賽碰上新加坡好手駱建佑，儘管賽前處在對戰3連勝，不過王子維今天在首局未...

台北羽賽／生涯首闖300決賽 泰國甜心直呼台北是幸運地

2年前就以16歲的年紀在台北羽球公開賽闖進到4強賽，寫下生涯最佳成績，年僅18歲的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitcha...

李多慧領軍跳世壯運主題曲「敬夢想」自爆最愛這項運動

2025雙北世壯運5月17日將登場，北市府觀傳局邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「...

義大利網賽／傷癒復出贏球 艾卡拉茲：我通過測試

世界排名第3的西班牙好手艾卡拉茲今天傷癒復出，在義大利公開賽直落二贏球後表示，自己「通過測試」

台北羽賽／王子維直落二不敵駱建佑 無緣闖冠軍賽

台北羽球公開賽今天在台北小巨蛋舉行男單4強賽，我國好手王子維首局無法把握領先優勢，最終以18：21、9：21直落二不敵世...

TLPGA／大聯大女子高球賽最終回取消 李旻3回合204桿奪冠

TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽，原訂今天進行的最終回合因豪大雨提前取消，大會採前3回合成績計算，由旅美好手李旻，以3回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。