台北羽賽／精彩5回拍引驚呼 王子維不敵駱建佑止步4強

我國「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單4強賽碰上新加坡好手駱建佑，儘管賽前處在對戰3連勝，不過王子維今天在首局未能拿下的情況下，第二局也落入被動，最終以18：21、9：21敗下陣來，無緣爭冠。

男單世界排名第26名的王子維與第11名的駱建佑，生涯過去已經有過8次對戰紀錄，加上也曾一同進行訓練，對於彼此相當熟悉，而賽前處在對戰3連勝的王子維，今天首局也打出絕佳氣勢，一度取得7：0的領先，不過駱建佑隨後步步進逼，將差距不斷縮小。

在第一局中段兩人還一度出現雙方來回打了49拍的精彩過招，其中王子維為了救球飛撲在地後，還一連擋下駱建佑的5次回拍，不過最終還是讓駱建佑搶下關鍵分，首局駱建佑也後來居上，以21：18先下一城，第二局他更是乘勝追擊，以21：9拿下勝利，也是他繼今年的德國公開賽後，再度打進到決賽。

王子維止步於4強，無緣爭冠。記者余承翰／攝影

王子維賽後表示，第一局自己處在順風半場，不過推、挑比較單調，讓駱建佑把握住機會網前攻擊，反觀自己在幾個網前失誤後，出手變得不過果斷，成為遭到逆轉的關鍵。

至於前一次參加台北公開賽已經是2019年的駱建佑，對於今年再度站上台北賽舞台也直言氣氛不大相同，「因為前一次來的時候，還沒有那麼多人幫我加油，但今天還滿多人支持我，這讓我感到有點訝異也很感激，真的很謝謝他們。」