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台北羽賽／生涯首闖300決賽 泰國甜心直呼台北是幸運地

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
泰國「羽球甜心」歐帕妮普生涯首度闖進到超級300賽決賽。記者余承翰／攝影
泰國「羽球甜心」歐帕妮普生涯首度闖進到超級300賽決賽。記者余承翰／攝影

2年前就以16歲的年紀在台北羽球公開賽闖進到4強賽，寫下生涯最佳成績，年僅18歲的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），今年再度在台北賽創下佳績，今天於4強賽以12：21、21：15、21：13逆轉挑戰衛冕的南韓選手沈有振，生涯首度闖進到超級300賽決賽，讓她賽後直呼台北市幸運地。

連續3年來台參加台北羽賽的歐帕妮普，兩年前第一次參賽就挺進到4強賽，寫下生涯在超級賽的最佳成績，而同年她還在世青賽拿下冠軍，成為泰國女單的新希望，不過去年一整年歐帕妮普就受到傷勢影響表現不如預期，排名也大幅下滑，甚至在台北賽資格賽就止步，未能延續驚奇之旅。

泰國「羽球甜心」歐帕妮普生涯首度闖進到超級300賽決賽。記者余承翰／攝影
泰國「羽球甜心」歐帕妮普生涯首度闖進到超級300賽決賽。記者余承翰／攝影

但在傷勢逐漸康復後，歐帕妮普今年再度踏上台北賽舞台，並且從資格賽一路晉級到4強，在今天遭遇去年冠軍南韓沈有振，於先丟首局的情況下，最終成功逆轉勝出，搶下生涯首張超級300賽決賽門票，明天將有望與同為18歲的日本女單新星宮崎友花爭奪冠軍。

談到今天在場邊球迷的歡呼聲中逆轉勝出，首度晉級到台北賽決賽，歐帕妮普賽後表示，自己感到相當開心，也謝謝球迷和教練對她的一路支持，並為自己的努力感到驕傲，也因為這場勝利將讓她更有自信，明天決賽將會拿出最佳表現。在被問到台北是否是她的幸運地時，她也笑著直說是。

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