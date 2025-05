【 #EVOJ25 "THE KING OF FIGHTERS XV"優勝者決定】

Falcons|mok VS ET



激闘を制し、見事二連覇の栄光を掴んだのは



_人人人人人人人人_

> ET <

 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄



Congratulations!!!!!!!!#EVOJapan2025 pic.twitter.com/LBFR6cElJ3