LPGA／瑞穗美洲公開賽 程思嘉第2回合失常遭淘汰

台灣女子職業高爾夫好手程思嘉今天在LPGA瑞穗美洲公開賽第2回合表現不佳，抓3博蒂、吞3柏忌、外帶2個雙柏忌，繳出76桿，以144桿並列第57名遭淘汰。

在美國紐澤西州登場、總獎金300萬美元（約新台幣9174萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）瑞穗美洲公開賽（Mizuho Americas Open），台灣有程思嘉、錢珮芸參賽。

現年27歲的程思嘉在2016年首度成為LPGA的會員，不過過去幾年表現始終起伏不定，生涯也只有2場比賽打進前10名。

首回合程思嘉表現不差，繳出本季最佳開局的68桿，排在第12名；沒想到第2回合從第10洞開球，一下場就吞下雙柏忌，儘管立刻在第11洞抓博蒂回補，但前9洞震盪起伏，繳出40桿。

儘管程思嘉後9洞稍微回穩，但可惜博蒂、柏忌各1，沒能再降低桿數，最終2回合繳出平標準的144桿、並列第57名；而大會前2回合結束後，取總桿數143桿的球員晉級，程思嘉以1桿之差連續5場比賽遭淘汰。

程思嘉第2回合的開球上球道率及標準桿上果嶺率都和首回合相去不遠，差別最大就是首回合僅用25推，但今天卻暴增到33推，顯然果嶺成了大考驗。

至於另一好手錢珮芸今天也沒能上演大反彈，第2回合繳出72桿，總計2天146桿同樣遭到淘汰。