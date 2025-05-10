快訊

印巴衝突再升溫！巴總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

開門拿外送「多出一隻毛孩」 才進門就踏踏爽睡！女子大驚：貓咪點得到？

LPGA／瑞穗美洲公開賽 程思嘉第2回合失常遭淘汰

中央社／ 台北10日電
台灣女子職業高爾夫好手程思嘉今天在LPGA瑞穗美洲公開賽第2回合表現不佳。（TLPGA提供）中央社
台灣女子職業高爾夫好手程思嘉今天在LPGA瑞穗美洲公開賽第2回合表現不佳。（TLPGA提供）中央社

台灣女子職業高爾夫好手程思嘉今天在LPGA瑞穗美洲公開賽第2回合表現不佳，抓3博蒂、吞3柏忌、外帶2個雙柏忌，繳出76桿，以144桿並列第57名遭淘汰。

在美國紐澤西州登場、總獎金300萬美元（約新台幣9174萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）瑞穗美洲公開賽（Mizuho Americas Open），台灣有程思嘉、錢珮芸參賽。

現年27歲的程思嘉在2016年首度成為LPGA的會員，不過過去幾年表現始終起伏不定，生涯也只有2場比賽打進前10名。

首回合程思嘉表現不差，繳出本季最佳開局的68桿，排在第12名；沒想到第2回合從第10洞開球，一下場就吞下雙柏忌，儘管立刻在第11洞抓博蒂回補，但前9洞震盪起伏，繳出40桿。

儘管程思嘉後9洞稍微回穩，但可惜博蒂、柏忌各1，沒能再降低桿數，最終2回合繳出平標準的144桿、並列第57名；而大會前2回合結束後，取總桿數143桿的球員晉級，程思嘉以1桿之差連續5場比賽遭淘汰。

程思嘉第2回合的開球上球道率及標準桿上果嶺率都和首回合相去不遠，差別最大就是首回合僅用25推，但今天卻暴增到33推，顯然果嶺成了大考驗。

至於另一好手錢珮芸今天也沒能上演大反彈，第2回合繳出72桿，總計2天146桿同樣遭到淘汰。

LPGA 程思嘉 高爾夫

延伸閱讀

LPGA／瑞穗美洲公開賽 程思嘉首輪68桿2025最佳開局

LPGA／黑沙漠錦標賽 徐薇淩並列第12創今年最佳

LPGA／黑沙漠錦標賽 徐薇淩第2回合並列第5

LPGA／黑沙漠錦標賽 徐薇淩首日64桿並列第2

相關新聞

李多慧領軍跳世壯運主題曲「敬夢想」自爆最愛這項運動

2025雙北世壯運5月17日將登場，北市府觀傳局邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「...

義大利網賽／傷癒復出贏球 艾卡拉茲：我通過測試

世界排名第3的西班牙好手艾卡拉茲今天傷癒復出，在義大利公開賽直落二贏球後表示，自己「通過測試」

LPGA／瑞穗美洲公開賽 程思嘉第2回合失常遭淘汰

台灣女子職業高爾夫好手程思嘉今天在LPGA瑞穗美洲公開賽第2回合表現不佳，抓3博蒂、吞3柏忌、外帶2個雙柏忌，繳出76桿...

世壯運／陸選手551人報名 僅235人通過審核

雙北世壯運5月17日登場，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告。國民黨北市議員秦慧珠指出，大陸選手共551人，移民署目前僅審核...

台北羽賽／王子維晉4強 透露好想奪冠

台灣「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單8強，以21比13、21比15擊敗馬來西亞的賀首維，順利晉級4強；王子維笑...

義大利網賽／謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 女雙闖頭關

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在義大利公開賽的女雙首輪，僅花65分鐘即以6比1、6比2搶下勝利，挺進女雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。