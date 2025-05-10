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李多慧領軍跳世壯運主題曲「敬夢想」自爆最愛這項運動

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025 雙北世壯運5月17日將登場，北市府觀傳局邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「壯寶」一起跳主題曲。圖／北市觀傳局提供
2025 雙北世壯運5月17日將登場，北市府觀傳局邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「壯寶」一起跳主題曲。圖／北市觀傳局提供

2025雙北世壯運5月17日將登場，北市府觀傳局邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「壯寶」一起跳主題曲「敬夢想」李多慧還親自教學舞步，希望全民跳起來為世壯運應援。李多慧也說，自己平時最喜歡的運動是跆拳道。

觀傳局表示，即日起發起「Dance Challenge挑戰賽」，只要拍下「敬夢想」舞步挑戰影片，並上傳社群媒體，即可參加抽獎活動，邀請全民應援世壯運，成為選手最佳後盾。活動辦法後續將公布於世壯運官方臉書粉絲專頁。

觀傳局長余祥說，世壯運是一場全民都可參與的運動嘉年華，所有賽事皆免費開放，僅台北大巨蛋及小巨蛋賽事須提前索票入場，歡迎所有國內外民眾進場觀賽，親身感受國際級賽事的震撼與活力。

觀傳局表示，除熱血賽事外，世壯運也推出精彩周邊活動，包括5月10日在松山文創園區開幕的世壯運博覽會，開放免費入場，展出歷屆賽會文物、運動科技、互動體驗、藝術表演及街頭創作，適合親子或與朋友一同參與；5月17日開幕當天，將舉辦「夢想壯年遊」遊行活動，邀請大家踴躍到場，享受開幕典禮與嘉年華歡樂氛圍。

此外，世壯運也設計多款結合在地特色與創意周邊商品，包括抱枕、證件帶、在地文化金屬徽章、平安符、鶯歌青瓷對杯、紀念棒球以及提花毛巾等，無論是收藏或送禮，都極具紀念價值。民眾可前往台北市政府熊讚辦公室、東區快閃店、世壯運博覽會現場等，或到世壯運官方網站選購，更多周邊商品通路資訊可上官網查詢。

2025 雙北世壯運5月17日將登場，北市府觀傳局邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「壯寶」一起跳主題曲。圖／北市觀傳局提供
2025 雙北世壯運5月17日將登場，北市府觀傳局邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「壯寶」一起跳主題曲。圖／北市觀傳局提供

世壯運 啦啦隊 李多慧 觀傳局 運動

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