義大利網賽／傷癒復出贏球 艾卡拉茲：我通過測試

世界排名第3的西班牙好手艾卡拉茲今天傷癒復出，在義大利公開賽直落二贏球後表示，自己「通過測試」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）上個月在巴塞隆納公開賽（Barcelona Open）決賽期間因腿筋和腹股溝傷勢而退賽。

宣布這項決定的時候，這位4座大滿貫賽金盃得主不僅無法確定自己本週能否征戰義大利公開賽（Italian Open），就連本月下旬法國網球公開賽開賽時能否恢復狀況而前去尋求衛冕，都在未定之天。

他今天在義大利公開賽首役迎戰塞爾維亞好手拉約維奇（Dusan Lajovic），以兩個6比3勝出。賽前艾卡拉茲就表示，有「100%滿血」的感覺，而且他看起來狀況很好。

也已連拿兩屆溫布頓網球大賽冠軍的他說：「身體感覺很好。今天有幾次漂亮的短距離衝刺，完全沒有疼痛，這樣真好。」

「我認為我通過測試，正嘗試著要在場上有更好的手感，跑動時不會顧忌到曾經受傷。」