世壯運陸選手 僅235人通過審核

雙北世壯運5月17日登場，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告。國民黨北市議員秦慧珠指出，大陸選手共551人，移民署目前僅審核通過193人，如果其他人不能來，市府要如何因應？蔣萬安回應，已向移民署表達盼加速審查。

秦慧珠質詢，世壯運首度在台灣舉辦，蔣萬安也喊出台北市要做運動之都，讓運動選手不分年齡。距離世壯運開幕只剩幾天，目前107個國家選手報名，哪個國家的人參加世壯運最困難？

蔣萬安說，107國共2萬5千人報名參賽，國內1萬多、國外6千多，來台最困難是對岸500多名選手，入境手續確實比較繁複，目前190多人確定可以來。

秦慧珠指出，大陸地區551個人報名，可是目前提交資料僅453人、占82%。正式提交的申請人中，市府上傳移民署359人、占79%，移民署審核通過僅193人，其他166人不知道何時通過、能不能通過。

她現場秀出手上大陸選手寫的陳情信，秦慧珠說，市府還有94人資料還沒上傳，大陸選手已報名、訂機票和飯店，渴望來台參加比賽，迄今卻仍無法取得入境許可；如果不能來，市政府要賠償損失嗎？她希望市府對大陸地區選手專案處理，每天盯進度。

蔣萬安回應，已請移民署加速審查，移民署也願意協助。若最後真不能來台，世壯運執委會執行長林哲宏說，報名費會退回。

移民署回應，截至5月9日已受理413人申請案，已核發235人入出境許可證，有些申請案因文件不齊備尚待北市體育局連絡大陸選手補件。考量世壯運時程將近，移民署已配合加速審查。