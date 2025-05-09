台北羽賽／打哭17歲印尼黑馬 周天成賽後主動交換球衣

我國羽球一哥周天成今天在BWF超級300的台北羽球公開賽男單8強賽，遭遇小他18歲的印尼小將烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah），最終以16：21、21：18、21：19逆轉勝出，攜手王子維挺進明天男單4強賽。

將挑戰台北公開賽生涯第5冠的周天成，今年再度遭遇不少年輕小將的挑戰，包括前兩輪都碰上小他10歲的對手，但最終都順利取勝，而今天更是碰上年僅17歲的烏拜迪拉，從資格賽闖進的他，在今年首輪賽事就拍退去年亞軍、我國好手戚又仁，扮演男單賽場的黑馬。

而今天面對周天成，年輕氣盛的烏拜迪拉也帶給周天成不少衝擊，在首局賽事中就靠著剛硬的球風以21：16拿下，第二局雖然周天成一度取得20：14領先，但卻被烏拜迪拉連續化解4個局點，才讓周天成以21：18驚險扳平。

決勝局周天成打出3：0開局後又被對手緊咬比數，不過在該局後段周天成穩住陣腳，最終以21：19勝出，挺進到4強賽，至於輸球的烏拜迪拉賽後則是在場邊落下男兒淚，周天成不但上前安慰，還主動提出交換球衣，展現英雄惜英雄的一面。