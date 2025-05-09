台北羽賽／暌違半年再晉4強 王齊麟：原來禮拜六有比賽
我國羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在台北羽球公開賽男雙8強賽遭遇盧敬堯／魏俊緯，最終以21：14、21：13晉級4強，也是兩人繼去年11月的南韓名人賽後再度取得4強門票，讓王齊麟賽後笑稱，「原來禮拜六（羽球4強賽多在周六舉行）有比賽啊！」
今年上半年遭到16強魔咒纏身的「麟榤配」，這次台北公開賽總算有所突破，在前兩輪皆擊敗自家人後，今天再碰上盧敬堯／魏俊緯，在兩局賽事中王齊麟／邱相榤也一路保持領先，最終僅花33分鐘就以直落二勝出，搶下今年首張4強門票，也是暌違半年再度晉級4強。
賽後王齊麟在受訪時的第一句話就不忘自我調侃，「原來禮拜六有比賽！」他也表示，過去與盧敬堯有夠不少交手經驗，對手也確實非常難纏，不過搭擋邱相榤也維持這次台北公開賽期間的好手感，幫助「麟榤配」以直落二拿下勝利。
邱相榤則表示，這一次感覺學長王齊麟比較緊張一點，所以兩人就是角色互換，畢竟每個人都有狀態好跟不好的時候，「但我反而覺得這對我是一個很好的學習經驗。」
而「麟榤配」自從去年搭擋以來，最佳成績都止步於4強，王齊麟也直言，希望這次能夠繼續突破，「我希望經過這一場，我們能夠更有信心一點，畢竟我們搭檔最好成績就是4強，這次又是在自己家裡比賽，當然會希望能更進一步。」
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