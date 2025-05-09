快訊

專訪／「最美士官長」變上市生技董座夫人 聞拼4胎嚇到不寒而慄

任天堂Switch 2台北體驗會7月5日登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

台北羽球公開賽／王子維晉4強 透露好想奪冠

中央社／ 台北9日電
台灣羽球好手王子維在台北羽球公開賽八強賽直落二擊敗對手，晉級準決賽。聯合報系記者侯永全／攝影
台灣羽球好手王子維在台北羽球公開賽八強賽直落二擊敗對手，晉級準決賽。聯合報系記者侯永全／攝影

台灣「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單8強，以21比13、21比15擊敗馬來西亞的賀首維，順利晉級4強；王子維笑說：「從17歲打到現在，很想拿一座台北賽冠軍。」

王子維4月上旬決定入伍服12天補充兵，退伍後回到國訓中心訓練將近2週，就頂著大平頭參加台北羽球公開賽，結果一路闖進4強。

王子維今天生涯首戰賀首維，首局在3比3平手後，靠著多拍拉吊保持耐性，並尋找進攻機會，逐漸拉開比數，順利輕鬆拿下。

第2局開賽就是7比2攻勢，雖然比賽中段被追到14比13，但隨後王子維多次後場突擊奏效，靠著6比1攻勢取得6個賽末點，最終直落2獲勝。

王子維賽後接受媒體訪問表示，當兵12天只能練一些基礎體能，基本上都沒有碰球拍，所以剛退伍的時候很擔心球感盡失，「幸好回到國訓重新訓練後，發現沒有差太多，就把體能狀態拉上來後，才能銜接上這場比賽。」

現年30歲的王子維提到，自己從17歲就開始參加台北羽球公開賽，但從沒拿過冠軍，「如果今年能夠圓夢的話，也會是我羽球生涯一個重要的里程碑。」

王子維想要奪冠，明天4強對上世界排名第11的新加坡一哥駱建佑將是關鍵。王子維說：「我們之前也有一起訓練過，過去也交手很多次，現在就是回去休息放鬆，然後回想一下過去對戰的內容。」

根據世界羽球聯盟（BWF）官網資料，王子維和駱建佑生涯交手8次，雙方勝負各半，但王子維收下近期對戰3連勝。

王子維 羽球

延伸閱讀

台北羽賽／王子維重返男單4強 是否續留幸運髮型再討論

台北羽賽／林湘緹不敵宮崎友花止步8強 仍創生涯最佳

台北羽賽／「最強高中生」孫亮晴、陳妍妃 女雙晉8強

台北羽賽／林俊易衛冕夢碎 王子維少了頭髮狀態更好

相關新聞

台北羽賽／打哭17歲印尼黑馬 周天成賽後主動交換球衣

我國羽球一哥周天成今天在BWF超級300的台北羽球公開賽男單8強賽，遭遇小他18歲的印尼小將烏拜迪拉（Moh. Zaki...

台北羽賽／王子維重返男單4強 是否續留幸運髮型再討論

我國「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單8強賽遭遇馬來西亞賀首維，最終以21：12、21：15直落二勝出，相隔一年...

台北羽賽／林湘緹不敵宮崎友花止步8強 仍創生涯最佳

台北羽球公開賽今天展開8強賽程，首場比賽就由我國女單好手林湘緹出戰日本女單未來希望宮崎友花，最終雙方在苦戰3局後，由世界...

台北羽球公開賽／王子維晉4強 透露好想奪冠

台灣「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單8強，以21比13、21比15擊敗馬來西亞的賀首維，順利晉級4強；王子維笑...

義大利網賽／謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 女雙闖頭關

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在義大利公開賽的女雙首輪，僅花65分鐘即以6比1、6比2搶下勝利，挺進女雙...

台北羽賽／暌違半年再晉4強 王齊麟：原來禮拜六有比賽

我國羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在台北羽球公開賽男雙8強賽遭遇盧敬堯／魏俊緯，最終以21：14、21：13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。