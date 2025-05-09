快訊

關稅大幅調降？川普發文喊開放市場：對大陸80%關稅似乎很合理

母親節將至…蔡康永為這事向S媽道謝 「公開小S對話」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

台北羽賽／王子維重返男單4強 是否續留幸運髮型再討論

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
王子維相隔一年再度闖進到男單4強賽。記者侯永全／攝影
王子維相隔一年再度闖進到男單4強賽。記者侯永全／攝影

我國「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單8強賽遭遇馬來西亞賀首維，最終以21：12、21：15直落二勝出，相隔一年再度闖進到台北公開賽男單4強賽，並將與新加坡好手駱建佑爭奪決賽門票。

曾兩度在台北賽拿下亞軍的王子維，去年在8強賽不敵我國另外一名男單好手戚又仁，今年台北公開賽前王子維則是剛服完12天補充役，讓他帶著三分頭造型出賽，並且一路過關斬將挺進到8強賽，展現絕佳狀態。

今天8強賽王子維則是碰上昨天爆冷淘汰去年男單冠軍林俊易的馬來西亞賀首維，上演生涯的首度對決，最終王子維僅花44分鐘就以21：13、21：15直落二勝出，繼2023年後再度闖進4強賽。

王子維賽後表示，今天雖然一開始站在順風邊，但對手防守不錯，加上回球質量高，其實打起來並不輕鬆，不過在把握住風向後，也成功抓到球路，靠著成功的策略拿下勝利。

談到明天將對上新加坡好手駱建佑，王子維也坦言兩人算是相當熟悉對手，尤其過去常一起訓練，所以對彼此的球路都相當熟悉，「今晚就是做好準備，回想一下過去跟他的對戰經驗，希望為明天能拿出好表現，也希望能繼續贏下去，在家鄉拿個金牌，肯定會是個不得了的回憶。」

對於這次帶著三分頭出賽打出佳績，王子維在被問到是否考慮繼續保持這樣的「幸運髮型」時，他則笑著說：「這可能要跟大家討論一下，不過想一想真的覺得還蠻方便的，起床隨便用一下就可以出門了。」

王子維相隔一年再度闖進到男單4強賽。記者侯永全／攝影
王子維相隔一年再度闖進到男單4強賽。記者侯永全／攝影

林俊易 王子維 羽球

延伸閱讀

台北羽賽／林俊易衛冕夢碎 王子維少了頭髮狀態更好

台北羽賽／李佳豪不敵印度新星 去年亞軍戚又仁也出局

蘇迪曼盃／林俊易扛男單取勝 中華隊龍頭之爭不敵南韓

瑞士羽賽／錯過局末點 林俊易止步4強衛冕夢碎

相關新聞

台北羽賽／王子維重返男單4強 是否續留幸運髮型再討論

我國「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單8強賽遭遇馬來西亞賀首維，最終以21：12、21：15直落二勝出，相隔一年...

台北羽賽／林湘緹不敵宮崎友花止步8強 仍創生涯最佳

台北羽球公開賽今天展開8強賽程，首場比賽就由我國女單好手林湘緹出戰日本女單未來希望宮崎友花，最終雙方在苦戰3局後，由世界...

台北羽賽／暌違半年再晉4強 王齊麟：原來禮拜六有比賽

我國羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在台北羽球公開賽男雙8強賽遭遇盧敬堯／魏俊緯，最終以21：14、21：13...

全小運／新北市代表隊征戰金門 「最速小學生」葉又瑄100公尺可望奪金

新北市全小運代表隊5月14、15日將到金門縣，參加「114年全國小學田徑錦標賽」，今早在板橋第一運動場舉行授旗儀式，由體...

排球／亞冠賽世大運男排越級打怪 同組伊朗網羅法球星

首屆亞洲男排冠軍聯賽即將於11至18日在日本大阪舉行，國內派出今年德國萊茵魯爾世界大學運動會中華男子排球培訓隊上陣，並於...

LPGA／瑞穗美洲公開賽 程思嘉首輪68桿2025最佳開局

LPGA瑞穗美洲公開賽今天進行首回合，台灣女子職業高爾夫好手程思嘉抓5博蒂、吞1柏忌，繳出低於標準4桿的68桿，暫並列第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。