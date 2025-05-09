台北羽賽／王子維重返男單4強 是否續留幸運髮型再討論

我國「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單8強賽遭遇馬來西亞賀首維，最終以21：12、21：15直落二勝出，相隔一年再度闖進到台北公開賽男單4強賽，並將與新加坡好手駱建佑爭奪決賽門票。

曾兩度在台北賽拿下亞軍的王子維，去年在8強賽不敵我國另外一名男單好手戚又仁，今年台北公開賽前王子維則是剛服完12天補充役，讓他帶著三分頭造型出賽，並且一路過關斬將挺進到8強賽，展現絕佳狀態。

今天8強賽王子維則是碰上昨天爆冷淘汰去年男單冠軍林俊易的馬來西亞賀首維，上演生涯的首度對決，最終王子維僅花44分鐘就以21：13、21：15直落二勝出，繼2023年後再度闖進4強賽。

王子維賽後表示，今天雖然一開始站在順風邊，但對手防守不錯，加上回球質量高，其實打起來並不輕鬆，不過在把握住風向後，也成功抓到球路，靠著成功的策略拿下勝利。

談到明天將對上新加坡好手駱建佑，王子維也坦言兩人算是相當熟悉對手，尤其過去常一起訓練，所以對彼此的球路都相當熟悉，「今晚就是做好準備，回想一下過去跟他的對戰經驗，希望為明天能拿出好表現，也希望能繼續贏下去，在家鄉拿個金牌，肯定會是個不得了的回憶。」