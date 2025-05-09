快訊

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

台北羽賽／林湘緹不敵宮崎友花止步8強 仍創生涯最佳

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林湘緹止步於8強但仍創生涯在台北公開賽最佳成績。記者侯永全／攝影
林湘緹止步於8強但仍創生涯在台北公開賽最佳成績。記者侯永全／攝影

台北羽球公開賽今天展開8強賽程，首場比賽就由我國女單好手林湘緹出戰日本女單未來希望宮崎友花，最終雙方在苦戰3局後，由世界排名第8名的宮崎友花以17：21、21：8、21：17逆轉勝出，闖進到4強賽。

年僅18歲的宮崎友花是目前日本女單排名第2高的新世代好手，僅次於前球后山口茜，今年台北羽球公開賽也是她首度來台參賽，並且一路挺進到8強賽，至於過去4度在台北公開賽登場都在首輪止步的林湘緹，今年則是殺進到8強賽創下生涯新紀錄。

兩人在今天也上演生涯第4度的對決，在前3次交手中宮崎友花取得2勝1敗戰績，不過今天林湘緹卻打出精采一戰，她在首局就先發制人以21：17先下一城，但第二局宮崎友花重新調整後以２1：8的大比分差距扳平，決勝局更是在比賽最後拉鋸階段連續取分，以21：17勝出，闖進到4強賽。

日本女單未來希望宮崎友花挺進到4強賽。記者侯永全／攝影
日本女單未來希望宮崎友花挺進到4強賽。記者侯永全／攝影

林湘緹雖然止步於8強，不過已經創下個人在台北公開賽的最佳成績，她賽後表示，「跟昨天比起來，今天我確實是比較在狀況內，熱身時還是有一點小緊張，進場時大家一直鼓掌，也讓我起雞皮疙瘩。」

談到這次台北公開賽打出佳績，對於信心也有不小提升，林湘緹也笑說：「平常我練習時還蠻常嘆氣的，都會被賴教練講，這次就盡量不要讓自己駝背。我現在就是往高層級的比賽努力，所以遇到的選手一定都會是排名比較前面的，也希望自己繼續去突破。」

山口茜 林湘緹 羽球

延伸閱讀

台北羽賽／「最強高中生」孫亮晴、陳妍妃 女雙晉8強

台北羽賽／麟榤配破16強心魔 王齊麟：心態轉變的開始

台北羽賽／詹又蓁漸入佳境 坦言前半年讓葉宏蔚一打三

台北羽賽／宮崎友花晉8強 聽聞偶像戴資穎評價很驚喜

相關新聞

台北羽賽／林湘緹不敵宮崎友花止步8強 仍創生涯最佳

台北羽球公開賽今天展開8強賽程，首場比賽就由我國女單好手林湘緹出戰日本女單未來希望宮崎友花，最終雙方在苦戰3局後，由世界...

全小運／新北市代表隊征戰金門 「最速小學生」葉又瑄100公尺可望奪金

新北市全小運代表隊5月14、15日將到金門縣，參加「114年全國小學田徑錦標賽」，今早在板橋第一運動場舉行授旗儀式，由體...

排球／亞冠賽世大運男排越級打怪 同組伊朗網羅法球星

首屆亞洲男排冠軍聯賽即將於11至18日在日本大阪舉行，國內派出今年德國萊茵魯爾世界大學運動會中華男子排球培訓隊上陣，並於...

LPGA／瑞穗美洲公開賽 程思嘉首輪68桿2025最佳開局

LPGA瑞穗美洲公開賽今天進行首回合，台灣女子職業高爾夫好手程思嘉抓5博蒂、吞1柏忌，繳出低於標準4桿的68桿，暫並列第...

體操世界盃／李智凱回來了！ 瓦那站復出排名第3晉決賽

在保加利亞舉行的體操世界盃瓦那（Varna）站，傷癒復出的「鞍馬王子」李智凱，在資格賽以難度分5.400、執行分8.70...

高球／賽事獎金新高 中信女將迎戰5國好手

高爾夫日次巡與台巡共同認證的國內年度指標賽事「二○二五中國信託女子公開賽」十五日點燃戰火，總獎金高達五千萬日幣、冠軍獎金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。