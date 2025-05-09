台北羽賽／林湘緹不敵宮崎友花止步8強 仍創生涯最佳

台北羽球公開賽今天展開8強賽程，首場比賽就由我國女單好手林湘緹出戰日本女單未來希望宮崎友花，最終雙方在苦戰3局後，由世界排名第8名的宮崎友花以17：21、21：8、21：17逆轉勝出，闖進到4強賽。

年僅18歲的宮崎友花是目前日本女單排名第2高的新世代好手，僅次於前球后山口茜，今年台北羽球公開賽也是她首度來台參賽，並且一路挺進到8強賽，至於過去4度在台北公開賽登場都在首輪止步的林湘緹，今年則是殺進到8強賽創下生涯新紀錄。

兩人在今天也上演生涯第4度的對決，在前3次交手中宮崎友花取得2勝1敗戰績，不過今天林湘緹卻打出精采一戰，她在首局就先發制人以21：17先下一城，但第二局宮崎友花重新調整後以２1：8的大比分差距扳平，決勝局更是在比賽最後拉鋸階段連續取分，以21：17勝出，闖進到4強賽。

日本女單未來希望宮崎友花挺進到4強賽。記者侯永全／攝影

林湘緹雖然止步於8強，不過已經創下個人在台北公開賽的最佳成績，她賽後表示，「跟昨天比起來，今天我確實是比較在狀況內，熱身時還是有一點小緊張，進場時大家一直鼓掌，也讓我起雞皮疙瘩。」

談到這次台北公開賽打出佳績，對於信心也有不小提升，林湘緹也笑說：「平常我練習時還蠻常嘆氣的，都會被賴教練講，這次就盡量不要讓自己駝背。我現在就是往高層級的比賽努力，所以遇到的選手一定都會是排名比較前面的，也希望自己繼續去突破。」