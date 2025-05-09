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舉重亞錦賽／女子45公斤級 洪梓瑜包辦3面銀牌

中央社／ 台北9日電

在中國江山舉行的亞洲舉重錦標賽，今天進行首日女子45和49公斤級賽事，台灣選手洪梓瑜以抓舉73公斤、挺舉88公斤、總和161公斤帶回3面銀牌。

國際舉重總會（IWF）將於6月1日起全面更改新的量級，原本就不屬於奧運量級的亞錦賽45公斤級，今年共6人參賽，以世界紀錄保持人、中國趙金紅獨強，洪梓瑜基本上保底銀牌，其餘4人實力都有明顯落差。

洪梓瑜抓舉開把70公斤第1次試舉失敗，第2次再挑戰70公斤順利過關，第3次試舉73公斤同樣成功撐起手中槓鈴。

來到挺舉項目，洪梓瑜開把85公斤過關，第2次試舉88公斤輕鬆達陣，第3次直接挑戰98公斤，想要力拚打破總和的全國紀錄，可惜未能如願。

拿下3金的趙金紅，抓舉90公斤打破世界紀錄，可惜挺舉、總和分別為100公斤、190公斤，沒能3破世界紀錄。

至於女子49公斤級，台灣有林呈璟、方莞靈參賽，林呈璟在抓舉以85公斤打破個人最佳成績獲得第4名，挺舉、總和分別為100公斤、185公斤同樣獲得第4名。

只不過林呈璟在拚挺舉最後一把時，雖然失敗但因支撐過久導致呼吸困難，下台時還需醫護人員攙扶，甚至一度軟腿坐在地上休息。

巴黎奧運國手方莞靈則是帶傷出賽，整場比賽始終扶著左腰，最後以抓舉75公斤、挺舉95公斤、總和170公斤，在5名參賽選手中墊底。

方莞靈 舉重

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