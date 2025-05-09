全小運／新北市代表隊征戰金門 「最速小學生」葉又瑄100公尺可望奪金
新北市全小運代表隊5月14、15日將到金門縣，參加「114年全國小學田徑錦標賽」，今早在板橋第一運動場舉行授旗儀式，由體育局長洪玉玲授旗給「新北最速小女生」葉又瑄，全隊57名選手蓄勢待發目標奪金摘銀。
體育局表示，本屆代表隊皆是今年新北市小學運動會田徑賽脫穎而出的好手，今天的授旗代表是學生葉又瑄，葉又瑄在市小運女童100公尺競賽，以12秒63打破懸掛6年的紀錄，這樣驚人的成績，已達全中運參賽標準。
碧華國小選手李宥陞以1.63公尺，改寫男童跳高新北市小學紀錄；樹林國小選手楊棠羽在女童推鉛球項目，以超越全國小學田徑紀錄的12.95公尺震撼全場。
金龍國小選手李冠毅與許宇綺，在3000公尺男童、女童競走均創新紀錄，這幾位選手都是本屆全小運奪金熱門，新北市代表隊歷經選拔，由39所學校57位選手組成，將征戰金門續創佳績。
洪玉玲表示，本屆代表隊整合18位來自各校的專業教練，分別負責徑賽、跳部、擲部、競走與全能等領域，依據選手專長設計課表，逐步提升實戰能力。
另外，還有32位隨隊教練擔任生活輔導教師，從飲食到作息細膩照護，是孩子心靈最溫暖的依靠。教練團隊是孩子背後最堅強的靠山，整體訓練流程共歷經6梯次集訓，為求在金門賽場上呈現最好的狀態與表現。
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言