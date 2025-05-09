排球／亞冠賽世大運男排越級打怪 同組伊朗網羅法球星

首屆亞洲男排冠軍聯賽即將於11至18日在日本大阪舉行，國內派出今年德國萊茵魯爾世界大學運動會中華男子排球培訓隊上陣，並於今天啟程，對年輕小將們而言，亞洲男排冠軍聯賽十分具挑戰性，對手都是成人級球員，甚至還有奧運名將在列，總教練黃宏裕希望球員們可以發揮挑戰者的精神，先闖進8強淘汰賽。

亞洲男排冠軍聯賽前身為亞洲男排俱樂部錦標賽， 2015年以國家隊陣容為班底的中華男排，當時曾以台中銀行為冠名拿過冠軍，今年賽事更名後再出發，同樣世大運男排也以台中銀行為隊伍名參加這次賽事。

本次亞冠賽小組賽籤表頗硬，與伊朗Foolad Sirjan以及泰國呵叻（Nakhon Ratchasima QminC）同組，世大運男排預計12日上午9時05分先交手泰國呵叻，13日上午9時05分再對伊朗Foolad Sirjan，取得分組前2才能挺進8強淘汰賽。

其中上周落幕的連莊盃國際排球邀請賽，世大運男排正是在冠軍戰直落三（21：25、16：25、19：25）不敵泰國呵叻，如今雙方再次於亞洲男排冠軍聯賽相會，教練黃宏裕只有交代球員們一件事，「甜蜜復仇」。

黃宏裕指出，球隊在亞洲男排冠軍聯賽重點目標就是泰國，說起來也很巧，上周跟泰國球員交手經驗，確實年輕球員在關鍵時刻的穩定度跟經驗不如對手，但正是因為這群球員夠年輕，如果延長戰線，是有機會能搶下勝利。

而同組另個對手伊朗Foolad Sirjan，為了這次亞洲男排冠軍聯賽，大手筆找來曾3度代表法國出戰奧運的恩加佩斯（Earvin N'Gapeth），他可說是當今世界上最具名氣的排球員之一，過去2屆奧運都率領法國奪得金牌，如此等級球員加入賽場，讓比賽更添看點。

「我們都開玩笑說這根本就是奧運等級。」黃宏裕說，這次亞洲男排冠軍聯賽，會用挑戰者的身分去感受更強的舞台，讓大家親身體驗這些世界級球員總是能在場上控制好比賽的能力，也提醒選手們不要因為入選國家隊就自滿，不能原地踏步，期望可以目標先拉下泰國搶進8強，再看能否一舉衝擊4強。