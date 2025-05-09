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LPGA／瑞穗美洲公開賽 程思嘉首輪68桿2025最佳開局

中央社／ 台北9日電
程思嘉打出今年賽季6場比賽的最佳開局。 中央社
程思嘉打出今年賽季6場比賽的最佳開局。 中央社

LPGA瑞穗美洲公開賽今天進行首回合，台灣女子職業高爾夫好手程思嘉抓5博蒂、吞1柏忌，繳出低於標準4桿的68桿，暫並列第14名，這也是程思嘉今年賽季6場比賽的最佳開局。

在美國紐澤西州登場、總獎金300萬美元（約新台幣9174萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）瑞穗美洲公開賽（Mizuho Americas Open），台灣有程思嘉、錢珮芸參賽。

現年27歲的程思嘉，在2016年首度成為LPGA的會員，不過，過去幾年表現始終起伏不定，生涯也只有2場比賽打進前10名。

今年程思嘉已經完成5場賽事，僅2月的首戰「創建者盃」順利晉級，以並列第62名完賽，後續已經連續4場比賽遭到淘汰，包括上週的黑沙漠錦標賽。

程思嘉今天在瑞穗美洲公開賽首輪表現出色，從第1洞出發的她，在標準3桿的第4洞率先抓博蒂，打出信心後，又再第6、8洞各自進帳1博蒂，只可惜轉場前在第9洞吞下全天唯一的柏忌。

程思嘉今天雖然只有5成的開球上球道率，鐵桿表現也平平，但推桿相當出色，全場僅用了25推；她在首回合繳出68桿，已經是今年賽季最佳的首回合成績。

至於台灣另一名參賽者錢珮芸，則是抓3博蒂、吞5柏忌，繳出高於標準2桿的74桿，暫時並列第92名，位居淘汰區；首回合結束，由泰國好手提蒂卡（JeenoThitikul）以64桿獨居領先。

LPGA 程思嘉 高爾夫

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