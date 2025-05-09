高球／賽事獎金新高 中信女將迎戰5國好手

高爾夫日次巡與台巡共同認證的國內年度指標賽事「二○二五中國信託女子公開賽」十五日點燃戰火，總獎金高達五千萬日幣、冠軍獎金九百萬日幣皆創下賽史新高，中國信託贊助的七名選手將登場迎戰各國好手。

今年賽事有來自台灣、日本、泰國、南韓、澳洲及印度等國共一○八名女同場競技，「中國信託女子高爾夫之星」安禾佑、丁子云、劉芃姍、張子怡、俞涵軒，以及征戰美次巡的侯羽桑、侯羽薔等七名中信女將力拚把冠軍獎盃留在台灣。

身為台灣最早推廣高爾夫運動的企業之一，中國信託與女子高球的淵源可追溯至一九七七年主辦第一屆「中華女子高爾夫公開賽」。自隔年起更連續舉辦廿屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，推動民間經貿外交。秉持當年初衷，中國信託長期扶植潛力選手，並於二○一二年起連年舉辦中信女子公開賽迄今十四年，提升台灣高球國際能見度。

中國信託女子公開賽下周四起一連三天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部開打，為提供球迷更舒適的觀賽體驗，今年於第一洞、第十洞、第十八洞設置三座觀眾看台，方便民眾一睹選手揮桿風采。賽事成績採用電子螢幕呈現，可直接掃描球場內QR code了解即時賽況。

三天賽事免費開放入場，並於桃園捷運Ａ７體育大學站一號出口安排接駁專車往返。此外，今年賽事實況轉播採用「４Ｄ全視角」技術，三日賽事同步於中華電信ＭＯＤ博斯高球二台轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，球迷可以零時差觀賞這場台日共證的女子高球盛事。