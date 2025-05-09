台北羽賽／林湘緹拍退前球后晉8

台北羽球公開賽昨展開十六強賽程，我國一哥周天成繼首輪拍退日本選手大林拓真，昨再以廿一比十四、廿一比十六擊退馬來西亞索烈，加上直落二擊敗南韓全奕陳的王子維，成為唯二晉級男單八強賽的我國選手。

今年台北公開賽男單賽場頻爆冷，去年闖進四強的李佳豪、戚又仁在首輪出局，衛冕冠軍的「左手重砲」林俊易昨也不敵廿一歲馬來西亞選手賀首維，無緣挑戰二連霸，已在台北公開賽拿下四座冠軍的「一哥」周天成再度扮演地主希望。

談到今年我國男單好手頻落馬，周天成說：「國際賽場就是這樣，我們在進步，對手也在進步。每一年狀況都會變化，尤其當你被別人看到後，就會被研究，即使輸了也要把它當作是一個經驗，然後繼續前進。」

挺進單打八強賽的還有四月剛服完補充役、帶著三分頭造型出賽的王子維，以及女單林湘緹和洪毅婷。其中林湘緹以廿一比十一、十四比廿一、廿一比十六擊敗前日本球后奧原希望，並將在今天八強賽遭遇日本女單未來希望宮崎友花。

對於過去四度參加台北公開賽都是一輪遊，今年卻首闖八強，林湘緹直言對信心是很大提升，「這是我第一次打進台北公開賽八強，我前面都是一場就輸了，但我認為這場比賽的表現還是沒有很好，需要再調整。」

有所突破的還包括我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，他們在十六強賽以廿一比十九、廿一比七擊敗陳政寬／陳子亦，搶下本季首張八強門票。王齊麟說：「贏下這一場我覺得對我們是一個心態轉變的開始，上半年我們一直卡在十六強，甚至不知不覺把打進十六強當作是一種目標，今天總算是有突破。」