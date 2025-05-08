高球／總獎金5000萬日圓 中信女子公開賽15日開打
日次巡與台巡共同認證之年度大型女子高爾夫賽事「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」將於15日起一連三天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部開打，總獎金日幣5000萬元、冠軍獎金900萬元創下賽史新高，三天賽事開放民眾免費入場觀賽，還有機會抽iPhone 16、BenQ 65吋智慧電視、BenQ智慧微型投影機等好禮。
「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」集結來自台灣、日本、泰國、南韓、澳洲及印度等地共108位女將同場競技，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑、丁子云、劉芃姍、張子怡、俞涵軒以及征戰美國次巡的侯羽桑、侯羽薔等女將，將與擁有泰國「小鋼炮」之稱的帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）一較高下。
去年於「中國信託女子公開賽」拿下第二名的侯羽薔表示，今年目標設定在前三名，期許自己今年穩定發揮，每日賽事都有衝低桿的競爭力。
5月17日決賽當日將抽出iPhone 16、BenQ 65吋智慧電視、BenQ 智慧微型投影機及飯店住宿券等多項好禮，賽事期間於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返，現場賽事成績採用電子螢幕呈現，觀賽民眾可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況，歡迎進場為選手加油。
此外，今年賽事沿用「4D全視角」轉播技術，三日賽事同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC Brothers中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，球迷可以零時差觀賞台日共證的女子高球盛事。
本賽事亦獲逾20家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「台北─西雅圖商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越；鴻海科技集團亦特別提供第二與第三回合最低桿獎金，各日幣50萬元，另有台灣數位光訊科技、台灣三井不動產、台灣運彩、台灣大和開發實業、宏睿國際、佳世達科技、建大工業股份有限公司、威剛科技、信驊科技、雫石王子大飯店、近鐵集團、圓山大飯店、璞永建設、D&D Design and Desire、JCB國際組織、Lexus、Mastercard萬事達卡、Mizuno台灣美津濃、VESSEL Taiwan中呈實業（依筆畫排列），攜手推動台灣高球發展。
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