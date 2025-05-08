台北羽賽／「最強高中生」孫亮晴、陳妍妃 女雙晉8強

剛完成全中運4連霸的「最強高中生」女雙組合孫亮晴、陳妍妃，今天在台北羽球公開賽16強，以21比16、21比15擊敗自家人、大會第2種子宋碩芸、余芊慧，首度挺進8強。

年僅17歲、就讀高雄中學2年級的孫亮晴、陳妍妃，2週前才在全國中等學校運動會完成羽球女雙4連霸，延續這股好狀態，今天又在台北羽球賽挺進8強。

孫亮晴、陳妍妃2人從小學6年級開始搭檔女雙，國三那年首度參加台北公開賽，當時從會外賽打起、雖晉級會內賽但首輪淘汰，去年則是止步16強，今年成績再創新高。

世界排名第79名的孫亮晴、陳妍妃，今天首局就展現強大的求勝心，比賽前段一度以9比3領先，儘管比賽後段被追平，但她們在17比16時連得4分先搶下首局。

第2局開賽孫亮晴、陳妍妃又取得9比2的優勢，這次沒再給對手機會，始終保持領先優勢，最終僅用31分鐘就直落2擊敗世界排名第16的宋碩芸、余芊慧。

孫亮晴賽後接受媒體訪問時表示，之前排名賽的時候有打過學姐這一組，當時就覺得心裡很害怕；今天再度交手就想說豁出去了，感覺心態調整得蠻好的。

談到「最強高中生」的封號，孫亮晴笑說：「喜歡，也不喜歡，一方面是大家對我們的肯定，但另一方面也會有壓力，是需要再去適應的地方。」

台北羽球公開賽史上，女雙最後一次地主奪冠，就是在2008年的「黃金女雙」簡毓瑾、程文欣，而簡毓瑾目前正是孫亮晴、陳妍妃在雄中的教練。

孫亮晴笑說：「2008年我才剛出生，是打球之後才在網路上看過教練的影片，但她沒跟我們說過什麼，可能怕我們壓力太大，就一場一場好好打再說。」