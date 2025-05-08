台北羽賽／麟榤配破16強心魔 王齊麟：心態轉變的開始

我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤今年6度在16強賽止步後，今天總算在台北羽球公開賽有所突破，在16強賽面對自家人陳政寬／陳子亦之戰，最終以21：19、21：7搶下本季首張8強門票，賽後王齊麟也表示，今天比賽全靠搭檔邱相榤打出好表現。

王齊麟／邱相榤本賽季在前7站賽事中，除了全英公開賽一輪遊外，剩下6場賽事都在16強止步，讓王齊麟直言，16強似乎成為兩人心中的心魔，甚至還把打進16強當作是一個出賽目標。

不過這次台北羽球公開賽兩人總算有所突破，在首輪拍退江建葦／吳軒毅後，今天再退陳政寬／陳子亦，總算拿下繼去年11月的南韓名人賽後的首張8強門票。

賽後王齊麟表示，今天整場比賽幾乎都是靠著搭檔邱相榤打出好表現，「我今天就一直跟他說『靠你了、靠你了』，他也跟我說好沒問題，第二局時整個節奏和發接發都控制得很好。」

王齊麟坦言，在今年開季狀況不如預期的情況下，16強似乎成為兩人的心魔和過不去的門檻，不過這次比賽他們也告訴自己不要把輸贏看得太重，「贏下這一場我覺得對我們是一個心態轉變的開始，上半年我們一直卡在16強，甚至不知不覺把打進16強當作是一種目標，不過今天總算是有突破，也很感謝相榤今天有不錯的發揮，今天應該輪到他往我頭上打一顆。」

而邱相榤也表示，今天的比賽節奏相較之前慢了很多，讓他在每回合都能夠冷靜下來思考，「今天節奏整體來說就慢很多，我覺得這樣讓我比較能去思考和讓自己冷靜下來取處理球。」