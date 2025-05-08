台北羽賽／林俊易衛冕夢碎 王子維少了頭髮狀態更好

台北羽球公開賽男單賽場在昨天首輪賽事就頻傳冷門後，今年挑戰男單衛冕的林俊易也在今天的16強賽中遭到馬來西亞21歲年輕好手賀首維狙擊，以17：21、18：21敗下陣來，包括他在內，去年闖進男單4強賽的4名我國選手中已經有3人出局，僅剩下一哥周天成將在晚間出賽。

去年台北賽男單4強由我國選手林俊易、戚又仁、周天成與李佳豪包辦，不過昨天的32強賽戚又仁、李佳豪就接連敗給17歲的印尼烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah）、20歲的印度薛堤（Ayush Shetty）。

至於挑戰男單衛冕的林俊易昨天的32強賽壓軸登場，儘管以21：11、21：9擊敗比利時卡拉基（Julien Carraggi），但打完比賽回到飯店準備休息時已經是凌晨兩點，今天他則是在下午3點就接續登場迎戰世界排名第45名的賀首維，最終爆冷以直落二敗下陣來，讓去年男單4強僅剩下周天成一人。

對於這兩天晚接午的賽程，林俊易賽後坦言，昨天雖然是壓軸出賽，不過因為一直在等待和準備，所以很快就進入狀況，反觀今天確實比較慢熱，整體狀態確實不如昨天，「不過這就是需要克服的問題，畢竟在國外也會遇到這樣的狀況。」

談到這次我國三大男單在近兩天相繼遭到各國年輕好手淘汰，林俊易也直言現在各國年輕好手都有不一樣的特色，身材普遍都還算高大，且從小就可以學習到很多不同的技術，在記戰術的轉換上也都很快。

至於我國「羽球王子」王子維在4月服完12天補充役後，本次台北羽球公開賽帶著全新「髮型」亮相，在今天以21：11、21：18擊敗南韓全奕陳後，王子維就笑著表示，儘管少了頭髮讓他頭頂少了東西可以吸汗，但方便之處就是早上不用再整理頭髮就可以出門。

談到服役的那段時間無法接觸羽球訓練，王子維也表示，雖然在營中還是有長官借他球拍讓他可以揮揮拍，但剛服役完的前幾天為了找回狀態真的特別辛苦，被問到當完兵是不是更愛羽球時，王子維則笑說：「真的有更愛了。」