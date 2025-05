射箭／世界盃上海站 中華反曲弓女團摘下銅牌

征戰射箭世界盃上海站的中華反曲弓女團,克服資格賽掌握風勢不如預期的缺點,今天順利在銅牌戰擊敗墨西哥,如願完成連兩站世界盃登上頒獎台。

在4月射箭世界盃第1站的佛羅里達站,反曲弓女團由巴黎奧運國手邱意晴帶領許芯慈、李采璇攜手摘下銅牌,不過這次上海站的中華女團陣容完全不同,改由巴黎奧運國手李彩綺領軍,搭配郭紫穎、施孟君聯手出擊,但在資格賽未能及時掌握風勢,導致僅位居12名。

然而,中華女團進入淘汰賽後逐步找回節奏,接連射下越南、馬來西亞後,順利挺進4強,可惜在關鍵戰役不敵韓國,但最後仍在銅牌戰以5比1擊敗墨西哥,順利達成連兩站世界盃登上頒獎台。

2月才走馬上任中華射箭隊總教練的廖健男接受中央社採訪時指出,這次反曲弓女團3名選手剛比完全國大專院校運動會,平時有參加中華企業射箭聯賽,狀況調整還不錯,在資格賽後有給予她們判斷上的建議,因此在淘汰賽專注在自己能夠控制之處,把動作、力量做好。

連兩站射箭世界盃派出完全不同的陣容征戰,廖健男解釋,今年因為沒有達標的問題,所以希望讓老經驗選手帶新選手,達到經驗傳承的效果,同時讓選手學習在高張力的場面應該怎麼應付,「我覺得幫助很多,接下來兩站的選手可能也都會有些變化。」

Double bronze for Chinese Taipei! 🥉🥉

They defeat Mexico and collect their second women’s team podium of the season. 💪#ArcheryWorldCup #archery pic.twitter.com/zdAOPLojBo