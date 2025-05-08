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射箭／世界盃上海站 中華反曲弓女團摘下銅牌

中央社／ 台北8日電
中華女子反曲弓射箭隊在世界盃上海站獲團隊銅牌。世界射箭總會
中華女子反曲弓射箭隊在世界盃上海站獲團隊銅牌。世界射箭總會

征戰射箭世界盃上海站的中華反曲弓女團，克服資格賽掌握風勢不如預期的缺點，今天順利在銅牌戰擊敗墨西哥，如願完成連兩站世界盃登上頒獎台。

在4月射箭世界盃第1站的佛羅里達站，反曲弓女團由巴黎奧運國手邱意晴帶領許芯慈、李采璇攜手摘下銅牌，不過這次上海站的中華女團陣容完全不同，改由巴黎奧運國手李彩綺領軍，搭配郭紫穎、施孟君聯手出擊，但在資格賽未能及時掌握風勢，導致僅位居12名。

然而，中華女團進入淘汰賽後逐步找回節奏，接連射下越南、馬來西亞後，順利挺進4強，可惜在關鍵戰役不敵韓國，但最後仍在銅牌戰以5比1擊敗墨西哥，順利達成連兩站世界盃登上頒獎台。

2月才走馬上任中華射箭隊總教練的廖健男接受中央社採訪時指出，這次反曲弓女團3名選手剛比完全國大專院校運動會，平時有參加中華企業射箭聯賽，狀況調整還不錯，在資格賽後有給予她們判斷上的建議，因此在淘汰賽專注在自己能夠控制之處，把動作、力量做好。

連兩站射箭世界盃派出完全不同的陣容征戰，廖健男解釋，今年因為沒有達標的問題，所以希望讓老經驗選手帶新選手，達到經驗傳承的效果，同時讓選手學習在高張力的場面應該怎麼應付，「我覺得幫助很多，接下來兩站的選手可能也都會有些變化。」

李彩綺 邱意晴

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