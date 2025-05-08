路跑／長榮航馬拉松10月26日登場 下午5時起開放報名

今年度的長榮航空馬拉松將在10月26日登場，長榮航空今天宣布，今年包含全程馬拉松、半程馬拉松、10公里、3公里等組別，共2萬4000個名額，從今天下午5時後開放報名。

長榮航空今天舉辦記者會宣布，長榮航空馬拉松將在10月26日在總統府前開跑。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空城市觀光馬拉松今年正式更名為長榮航空馬拉松，延伸過去以城市觀光為主籌，進一步強化長榮航空與跑者的連結。

孫嘉明指出，去年吸引40個國家，超過2萬4000名的跑者參加，去年報名率跟速度都比想像中快，今年想要參加的跑者就要把握時間。

長榮航空指出，長榮航空馬拉松共有全程馬拉松、半程馬拉松、10公里、3公里等組別，共2萬4000個名額，也是台灣少數獲得馬拉松暨路跑總會（AIMS）賽道認證賽事。

長榮航空表示，今年的懂跑訓練班，號召教練吳信和、李智群、陳盛琦、陳彥霖跟陳雅芬5名教練，分別在雙北、桃園、新竹提供10公里、半程及全程馬拉松課程，要讓跑者突破個人最佳成績。

另外，孫嘉明表示，今年將攜手Trinfinity Sports與Nike Social Connunity Impact計畫捐贈運動鞋給花蓮信望愛少年學園的學員以及阿尼色弗兒童之家，並邀請他們免費參賽。

長榮航空指出，今年準備10張歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票、20張立榮航空國線機票、長汎假期新台幣5萬元旅遊抵用券跟長榮酒店采寓住宿券供給參賽者抽獎。

中華航空日前也宣佈2025馬拉松星光夜跑10月11日登場，即日起接受報名，今年包含半程（21K）馬拉松組、漫遊健跑（10K）組及親子星空（5K）組，今年活動加碼祭出35張機票及哩程抽獎。

長榮航空馬拉松今於宣告報名記者會現場邀請長跑選手周庭印(上圖中)。長榮航空提供

2025長榮航空馬拉松開放報名 邀請海內外跑者用雙腳丈量世界的距離

長榮航空馬拉松將於10月26日在總統府前盛大開跑，今(8)日在張榮發基金會舉辦報名記者會，由長榮航空孫嘉明總經理邀請交通部觀光署黃易成組長、臺北市政府體育局呂生源專門委員、中華民國路跑協會郭國雄理事長、中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽名譽理事長共同主持啟動儀式，邀請海內外跑者一起來參賽，包括全程馬拉松(42.195公里)、半程馬拉松(21.0975公里)、10公里和3公里，總共24,000個名額，於今(8)日下午5點開放報名，報名及抽獎的資訊詳見長榮航空馬拉松官網：https://www.evaairrun.com

長榮航空馬拉松全新啟動 懂跑訓練班再加開

長榮航空孫嘉明總經理表示：「今年『長榮航空城市觀光馬拉松』正式更名為「長榮航空馬拉松」，延伸過去以城市觀光為主軸精神，進一步強化跑者對長榮航空的連結，這場賽事不再只是探索城市及挑戰自我的舞台，更成為長榮航空最具代表性的大型賽事活動。」本屆報名啟動儀式結合「航空」與「跑步」的精神，為今年賽事揭開序幕，象徵跑者從台北出發，用雙腳丈量世界的距離，一起跟著長榮航空環遊世界。

長榮航空馬拉松以成為世界級的專業賽事為目標，是台灣少數獲得國際馬拉松暨路跑總會(AIMS)賽道認證賽事，為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，「長榮航空懂跑部」推出的「懂跑訓練班」，今年號召吳信和、李智群、陳盛琦、陳彥霖及陳雅芬5位教練，將分別於雙北、桃園、新竹，提供10公里、半程及全程馬拉松課程，讓跑者突破個人最佳成績，欲掌握更多即時訊息請加入「長榮航空懂跑部」粉專。

幼苗計畫-校園深耕巡迴 為偏鄉孩子撒下夢想種子

秉持培育國手幼苗精神，長榮航空自2023年推出幼苗計畫-校園深耕巡迴至今，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與。為投入更多資源，自去年起邀請直營旅行社長汎假期共同參與，由專業教練帶領，以「幼苗接觸田徑起點」帶領學生進行暖身、田徑體能訓練與團隊競賽。今年首站已於2月前往花蓮，下一站將在暑假前往馬祖，未來將再走訪台灣其他城市，希望透過專業訓練與深度交流，深耕偏鄉青少年體育發展，為愛運動的青少年播下夢想種子。

強化社會公益責任 長榮航空關注社會各角落

長榮航空自2019年起透過張榮發基金會媒合，持續邀請花蓮信望愛少年學園學生免費參賽，今年於幼苗計畫-校園深耕巡迴的花蓮站發現學生們裝備取得較為困難，長榮航空攜手Trinfinity Sports與NIKE Social Community Impact計畫捐贈專業運動鞋，讓學生在今年賽事中就能穿上勇敢追夢，這份心意也延伸到曾參與去年南投站的阿尼色弗兒童之家，希望為更多熱愛運動的學生帶來實際支持。

長榮航空自2018年舉辦首屆城市觀光馬拉松至今，每年皆提撥部分報名費捐贈給社福單位，今年再次結合長榮航空的「讓我伴你飛」兒童早療支持計畫，將120萬捐贈伊甸基金會與心路基金會，持續推動企業永續發展。

長榮航空支持台灣體育發展不遺餘力，是許多頂尖運動員海外征戰不可或缺的推手，長榮航空馬拉松代言人周庭印今日也親至現場分享：「長榮航空多年來的支持，是我每次前往海外比賽穩定的力量，安全舒適的搭乘體驗讓我可以專心準備賽事。台灣很多有潛力的孩子在成長、訓練過程常因物資缺乏而放棄，感謝長榮航空幫助他們逐夢，做孩子們最大的後盾。」周庭印也邀請大家一同感受跑步魅力，並相約10月26日在總統府前廣場見！

多項好禮送不完 邀請跑者跑向世界

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4,200哩。同時準備抽獎好禮，包括歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券，以及長榮酒店推出的新品牌「采寓」的住宿券，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。

「長榮航空世界跑」與雄獅旅遊、東南旅遊等旅行社共同合作，結合旅遊及體育資源，精選國外知名賽事，如布里斯本、北海道、柏林、芝加哥、紐約、富士山等地的馬拉松賽事，根據不同的城市，如柏林的經典世界級賽道，或富士山下的紅葉之路，為跑者量身打造團體旅遊或自由行的路跑產品，讓跑者可以搭乘長榮航空安心出國比賽，同時也能更輕鬆挑戰世界各大馬拉松賽事。