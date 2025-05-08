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台北羽賽／詹又蓁漸入佳境 坦言前半年讓葉宏蔚一打三

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導

我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁在去年合拍後歷經磨合，表現漸入佳境，在今天台北羽球公開賽混雙16強賽中，再以21：16、21：16直落二勝出，成為唯一晉級到8強賽的地主混雙組合，賽後詹又蓁也透露自己的狀態慢慢好轉，合拍前半年確實讓搭擋葉宏蔚每場比賽都像是在一打三。

巴黎奧運國手葉宏蔚去年奧運結束後正式與詹又蓁搭擋，兩人也進入搭擋磨合期，今年兩人首度攜手參加台北羽球公開賽，並且連過兩關，成為唯一挺進到8強賽的我國混雙組合。

葉宏蔚坦言，今年在前半年不論是人狀態還是搭擋上都有蠻多問題，所以教練花了不少時間協助他們進行調整，也期待本周的台北公開賽能夠有新的突破，「現在算是剛及格而已。」

至於詹又蓁也坦言，在兩人搭擋的前半年幾乎都讓葉宏蔚陷入在場上一打三的狀況，「前半年像是在一打三，他一個人打，我還找不到球，不知道跑什麼，現在有比較好，教練有一直跟我講心態上之類的，從亞錦賽開始狀況就比較好一點，歐洲那一波心態不好，也沒有自信，教練有開導我，跟我講一些，比較多心理上的東西，心理突破、生理自然就會突破。」

羽球 葉宏蔚

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