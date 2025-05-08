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台北羽賽／宮崎友花晉8強 聽聞偶像戴資穎評價很驚喜

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
宮崎友花賽後分享自己球袋上娃娃吊飾的故事。記者劉肇育／攝影
宮崎友花賽後分享自己球袋上娃娃吊飾的故事。記者劉肇育／攝影

首度參加台北羽球公開賽的日本女單未來之星宮崎友花，今天在女單16強賽遭遇我國選手陳肅諭，最終僅花30分鐘就以21：15、21：10直落二勝出，賽後聽聞被她當作偶像的戴資穎，對她有相當不錯的評價，宮崎友花也露出驚訝表情並表示感到驚喜。

年僅18歲的宮崎友花目前女單世界排名來到第8名，在日本女單好手中僅次於排名第4名的前球后山口茜，而今年則是宮崎友花首度站上台北公開賽舞台，她在前兩輪賽事也分別以直落二擊敗我國選手黃瀞平、陳肅諭，晉級到8強賽後，明天則將對上今天16強賽淘汰奧原希望的林湘緹。

談到這次來台參加台北羽球公開賽，宮崎友花賽後表示，由於5月份自己還將參加新加坡公開賽與印尼公開賽等超級750以上等級的賽事，也希望藉由台北公開賽維持身體狀態。

把戴資穎當作偶像的宮崎友花，賽後在聽聞戴資穎對她有不錯的印象，也相當喜歡她的打法時，宮崎友花也露出驚訝表情，「因為我沒有跟她打過，也沒有太多接觸機會，她能知道我，真的很讓人驚喜。」

宮崎友花也透露，儘管這次他第一次參加台北公開賽，但過去就曾品嚐過小籠包、豆花等台灣道地美食，也想嘗試看看牛軋糖，她也分享自己球袋上的娃娃吊飾故事，包括有媽媽送的，也有跟閨蜜配對的友情娃娃和高中團隊的太陽娃娃吊飾等，平時都會帶著他們四處比賽，讓她感到相當安心。

奧原希望 戴資穎 羽球

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