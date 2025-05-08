跆拳道奧運金牌國手參賽世壯運 「斜槓」挑戰擊劍

世壯運5月17日登場，其中曾在奧運跆拳道項目奪得金牌國手陳怡安，此次也報名參加世壯運，更斜槓挑戰擊劍運動，陳表示，自己永遠都在尋找新挑戰，也希望能落實「運動無界，人生無限。」會全力以赴。

178公分的陳怡安，15歲時就在1988年首爾奧運跆拳道雛量級（47-51公斤）示範賽中奪金，是中華隊史上第一位奪得奧運金牌榮耀的女將；1992年巴塞隆納奧運再度蟬聯金牌。

執委會表示，陳退役後展現多元斜槓面貌，從記者、主持人、演員，到創立手工香皂品牌，近年更積極投入擊劍運動，目前固定於台大練習。陳分享，自己永遠都在尋找新挑戰，而這次挑戰世壯運擊劍項目，就是一次「離開舒適圈、重新出發」冒險。

陳怡安認為，參加世壯運，就像它的標語一樣，「運動無界，人生無限。」只要透過運動，不論年齡，都能找到享受人生的方式，陳怡安表示，參加比賽不僅是挑戰自己，也是與世界選手交流的好機會，「不管是技術上的切磋還是情感上的連結，都讓人充滿動力。」