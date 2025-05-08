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台北羽賽／拍退前球后奧原希望 林湘緹首闖女單8強

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
日本名將奧原希望（上圖）在16強賽不敵我國好手林湘緹。圖／中華民國羽球協會提供
日本名將奧原希望（上圖）在16強賽不敵我國好手林湘緹。圖／中華民國羽球協會提供

BWF超級300的台北羽球公開賽今天展開16強賽程，我國女單好手林湘緹遭遇前日本球后奧原希望，雙方在苦戰3局後由林湘緹以21：11、14：21、21：16勝出，不僅拿下生涯對戰首勝，也是首度挺進到台北羽賽女單8強賽。

林湘緹過去4度在台北羽球公開賽會內賽登場，都在首輪就打包出局，包括去年在女單首輪就碰上最終奪下冠軍的南韓好手沈有振，而目前女單排名第31名的她，今年也以第6種子身分出賽，避開了在首輪遭遇強敵的可能性，並在昨天以直落二擊敗泰國選手喬崔基翁（Pornpicha Choeikeewong）。

而今天林湘緹則是碰上近年受到傷勢所苦、排名大幅下滑的前日本球后奧原希望，在前兩局賽事雙方各下一城後，決勝局則是以21：16勝出，除了拿下生涯對戰奧原希望首勝，也繼續改寫個人在台北羽賽的最佳成績，讓過去在場上較為含蓄的林湘緹也開心地振臂歡呼。

今年3月才曾擊敗過中國大陸名將韓悅的林湘緹，對於今天擊敗奧原希望，她也直言對於信心是很大提升，「這是我第一次打進到台北公開賽8強，我前面都是一場就輸了，但我認為這場比賽的表現還是沒有很好，有需要再調整。」

今年2月進入到國訓中心後，林湘緹也由戴資穎的教練賴建誠負責指導，她坦言賴建誠確實帶給他一些跟過去不太一樣的東西，訓練品質也有所提升，「他比較讓我知道我自己的打法是什麼，在訓練的時候他就會一直提醒我，然後對於記戰術也比較要求。」在晉級到8強後，林湘緹的對手將是日本女單新希望宮崎友花與我國好手陳肅諭之戰的勝方。

奧原希望 戴資穎 羽球

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