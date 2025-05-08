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台北羽賽／周天成男單獨闖16強

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
台灣羽球男子單打強將周天成出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局最終勝出，晉級16強。圖／曾原信
台灣羽球男子單打強將周天成出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局最終勝出，晉級16強。圖／曾原信

去年台北羽球公開賽我國在男單賽事包辦最後四強，今年首輪卻爆冷不斷；去年亞軍戚又仁、闖進四強的李佳豪，昨天都在卅二強賽出局，所幸「一哥」周天成對日本選手大林拓真之戰在決勝局頂住壓力，以廿一比十二、九比廿一、廿一比十五勝出，挺進十六強。

今年台北公開賽各國年輕勢力崛起，不僅女單賽場有十八歲的宮崎友花、歐帕妮普大放異彩，戚又仁、李佳豪昨分別遭十七歲印尼烏拜迪拉、廿歲印度薛堤擊退，意外止步首輪。

周天成和廿五歲的大林拓真對戰，過程也激烈拉鋸，決勝局後段才靠強力扣殺打穿對手防線，以局數二比一勝出，邁出挑戰個人第五冠的第一步。

每年台北公開賽幾乎都要肩負起我國男單晉級希望的周天成，賽後勉勵年輕好手，既然好不容易來到這個舞台，就必須把握當下，把每次機會都當作最後一場球來打，「人生有很多的不一定，不要想著後面還會有機會」。

周天成 李佳豪

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