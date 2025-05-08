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台北羽賽／日本18歲宮崎友花過首輪

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
日本好手宮崎友花順利晉級台北羽球公開賽女單十六強。記者曾原信／攝影
日本好手宮崎友花順利晉級台北羽球公開賽女單十六強。記者曾原信／攝影

台北羽球公開賽昨天展開單打首輪賽事，年僅十八歲的「日本未來之星」宮崎友花以廿一比十六、廿一比十輕取我國好手黃瀞平，成為女單賽場最耀眼的球星，她希望未來能成為偶像戴資穎那樣的選手。

宮崎曾在二○二二年世界青年錦標賽奪下女單金牌，去年在超級一千的中國大陸公開賽拿下亞軍，今年初排名竄升至世界前十名，成為日本備受期待的女單新星。

生涯首次在台北小巨蛋出賽，宮崎說：「這個場地不但很大、風也不小，一開始確實難以適應，不過隨著比賽進行，慢慢找到節奏。」

談到偶像戴資穎，宮崎表示，從國小開始看戴資穎打球，儘管兩人球風不相似，但戴資穎打球的身影確實很帥，球也很有力量，是自己相當欣賞的風格，「希望未來能夠成為像她那樣的選手」。

前年奪下世青賽女單金牌的泰國十八歲「羽球甜心」歐帕妮普，昨也在首輪擊敗印尼選手瓦爾多約，晉級十六強；歐帕妮普已連續三年來台參賽，前年十六歲就闖進女單四強，與宮崎都是被備受期待的亞洲女單新勢力。

卅歲的前日本球后奧原希望暌違十年再度站上台北公開賽舞台，過去一年多飽受傷勢所苦的她，以廿一比十八、廿四比廿二擊敗明地陽菜，拿下個人本季第二勝。談到與傷勢搏鬥、最終回到球場的過程，奧原一度眼眶泛淚，強調現在的她已與過去不同，但仍會堅持回到場上享受羽球帶來的樂趣，「打到不能再打為止」。

奧原希望 戴資穎 日本 金牌

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