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高球／旅日傳奇涂阿玉 鼓勵新秀勤練

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
台灣女子高球名將涂阿玉鼓勵後輩勤奮苦練，自我突破。圖／中國信託銀行提供
台灣女子高球名將涂阿玉鼓勵後輩勤奮苦練，自我突破。圖／中國信託銀行提供

我國高爾夫好手一九七○至一九八○年代於國際賽事屢屢告捷，為台灣博得「亞洲高球王國」美名，成為棒球以外的第二項「國球」，入選日本高爾夫名人堂的涂阿玉，正是當時的「台灣之光」。

回顧台灣高球史，早期好手如呂良煥、謝敏男、涂阿玉皆是桿弟出身，歷經日夜苦練、奮戰才名揚海外，涂阿玉回憶起以前苦練的情景，每天一早先到沙崙海水浴場慢跑，接著一路練球到晚上，只有吃飯時間能休息。

涂阿玉在女子高球界成就非凡，曾於日本女子職業高爾夫巡迴賽奪下七次賞金后，稱霸日本球壇，亦是第一位非日籍女性入選日本高爾夫名人堂。

當年勤奮練球是心中有使命感，期盼盡早拚出好成績，回報一路栽培她的貴人。涂阿玉說，「人要懂感恩，路才走得久。」

中信金控創辦人辜濓松早年贊助涂阿玉打球，中國信託於一九七七年舉辦「第一屆中華女子公開賽」，當年職業組冠軍獎盃就是涂阿玉奪得。中國信託近年舉辦女子公開賽，亦邀請涂阿玉擔任賽事顧問傳承經驗，涂阿玉退休後仍教導新秀後輩，希望能傳承自己的經驗及技術，她也期盼更多企業贊助高球選手、支持高球運動。

給年輕選手什麼建議？涂阿玉說，第一要認真練球、熬得住辛苦，打高爾夫不只需要體力，也需要精神；第二要跟對人學球，不是找那種只講好聽話的老師，而是可以厲聲指導的老師，這樣才會進步。

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