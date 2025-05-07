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台北羽賽／王齊麟邱相榤首度小巨蛋聯手 晉男雙16強

中央社／ 台北7日電
首度搭檔在BWF台北羽球公開賽登場的男雙組合王齊麟（左）、邱相榤（右）7日在首輪32強賽直落二擊敗對手，挺進16強。中華民國羽球協會提供 中央通訊社
首度搭檔在BWF台北羽球公開賽登場的男雙組合王齊麟（左）、邱相榤（右）7日在首輪32強賽直落二擊敗對手，挺進16強。中華民國羽球協會提供 中央通訊社

首度搭檔在BWF台北羽球公開賽登場的王齊麟邱相榤，今天在男雙首輪32強面對自家人江建葦、吳軒毅，用了38分鐘以21比17、21比19開出紅盤。

去年的世界羽球總會（BWF）台北羽球公開賽，王齊麟還是跟拿下奧運雙金的老搭檔李洋一起參賽，隨後李洋完成引退儀式，王齊麟也正式和學弟邱相榤攜手征戰國際賽。

今年的台北羽球公開賽，也是王齊麟和邱相榤首度在地主球迷前合拍，面對江建葦、吳軒毅。首局王齊麟和邱相榤在雙方5比5平手時連得6分，率先進入技術暫停。

短暫休息回來後，王齊麟和邱相榤始終保持領先，並在18比17時再連下3分如願收下首局。

第2局戰況如出一轍，雙方9比9平手時，王齊麟和邱相榤又連得4分稍稍拉開差距，並在比賽後段取得19比14的最大領先優勢，儘管曾一度被追到1分差，但2人還是穩穩收下勝利。

王齊麟賽後接受中央社記者訪問時表示，對自己人永遠是最難打的比賽，這場比賽還是有跑出一些問題，希望後面的賽事能盡快改進。

王齊麟開玩笑說：「今年和邱相榤的國際賽，全都是止步16強，這次在台北公開賽至少已經達標，當然我們還是希望可以多打幾場啦。」

王齊麟和邱相榤今年參加了7個人國際賽事，除了全英公開賽首輪淘汰外，其餘6場全都是止步16強。

王齊麟 羽球 邱相榤

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