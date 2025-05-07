台北羽賽／拒絕遭逆轉晉級16強 周天成朝第五冠邁進

在李佳豪、戚又仁兩位去年男單4強成員相繼爆冷在首輪出局後，我國一哥周天成今天在台北羽球公開賽男單32強賽迎戰日本好手大林拓真，在前兩局打完戰成平手的情況下，最終以21：12、9：21、21：15勝出，晉級到16強賽。

過去曾4度在台北公開賽封王的周天成，去年在男單4強賽不敵戚又仁，不過今年在戚又仁首輪就爆冷出局，去年同樣止步於4強的李佳豪也在首輪不敵印度薛堤（Ayush Shetty）的情況下，周天成再度背負起台灣男單晉級的重任。

在今天的32強賽出戰世界排名第42名的日本選手大林拓真的賽事中，周天成首局就以秋風掃落葉之姿以21：12先下一城，不過第二局卻被對手以21：9扳平，第三局前段周天成雖然一度處於落後，但局沒他的強力重扣也打穿大林拓真防線，最終以21：15勝出，挺進到男單16強賽。

對於驚險搶下16強門票，周天成賽後也稱讚對手有頑強的意志力，但自己也沒有因為領先就放鬆，談到今年台北公開賽不少年輕勢力崛起，周天成也呼籲所有參賽的年輕好手必須要把握每次機會，在不知道下次還能不能站上場的情況下，都要當作最後一場來打。