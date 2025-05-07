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圖輯／台北羽賽周天成纏鬥三局勝出 前進男單16強

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
台灣羽球男子單打強將周天成（上）下午出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局最終勝出，晉級16強。記者曾原信／攝影
台灣羽球男子單打強將周天成（上）下午出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局最終勝出，晉級16強。記者曾原信／攝影

超級300系列台北羽球公開賽會內賽今天於台北小巨蛋開打，下午男子單打賽事，台灣一哥周天成出戰日本選手大林拓真，激戰三局，最終以21：12、9：21、21：15擊敗日本好手，挺進男單16強。

本次周天成將挑戰第五冠，世界排名第七的周天成可望保持賽史男單最多冠紀錄，今天比賽中，雖然二局時面對大林拓真反撲，9：21失掉第二局，且第三局一度陷入14：15拉鋸，最終周天成連拿七分，拿下比賽勝利，並將於16強戰面對馬來西亞好手肖勒（Aidil Sholeh）爭取8強門票。

台灣羽球男子單打強將周天成（圖）下午出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局，第二局時暫比數落後，但第三局拿下勝利，最終勝出，晉級16強。記者曾原信／攝影
台灣羽球男子單打強將周天成（圖）下午出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局，第二局時暫比數落後，但第三局拿下勝利，最終勝出，晉級16強。記者曾原信／攝影
台灣羽球男子單打強將周天成（圖）下午出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局最終勝出，晉級16強。記者曾原信／攝影
台灣羽球男子單打強將周天成（圖）下午出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局最終勝出，晉級16強。記者曾原信／攝影
台灣羽球男子單打強將周天成（圖）下午出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局最終勝出，晉級16強。記者曾原信／攝影
台灣羽球男子單打強將周天成（圖）下午出賽台北羽球公開賽會內賽，對上日本好手大林拓真，纏鬥三局最終勝出，晉級16強。記者曾原信／攝影

周天成 羽球

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