亞青暨U23輕艇激流賽宜蘭勇奪2金3銀1銅 縣府表揚

宜蘭輕艇激流代表隊月前在廖學甫教練的帶領下，遠赴泰國參加2025年亞洲青少年暨U23輕艇激流錦標賽，與來自亞洲各國頂尖選手同場較勁，展現堅強實力，勇奪2金、3銀、1銅佳績。今天代理縣長林茂盛表揚為國爭光的4位好手，也感謝教練的辛苦，鼓勵選手們朝夢想邁進。

近年來宜蘭選手在輕艇激流方面實力大幅進步，今年3月間這場激流錦標賽，競爭激烈，由吳沙國中輕艇校友為班底的宜蘭選手表現出色，在個人與團體賽事皆有亮眼表現；其中佛光大學吳融政表現搶眼，成功摘下U23組單人C艇冠軍，並與隊友攜手奪得U23組團體C艇冠軍，成為本次賽事的雙冠王。

佛光大學吳亭儀則在極限激流賽事中展現高超技巧，U23組極限激流亞軍，並於U23組單人K艇項目獲得第五名，穩健實力。

此外，羅東高商曾心光奮勇爭先，U18組單人C艇賽事奪得銀牌，展現年輕選手的潛力與毅力；羅東高商朱泓宇表現突出，U18組極限激流賽事中勇奪銀牌，並於U18組單人K艇項目摘下銅牌，展現優異綜合實力，他也與隊友共同參加U23組團體K1艇賽事，獲得第四名佳績。

代理縣長林茂盛今天大讚宜蘭囝仔勁厲害，吳亭儀、吳融政、曾心光及朱泓宇能在輕艇國際賽事榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單，期許再接再厲在各項賽事競技場奪得佳績，同時也感謝教練及相關團隊長期努力付出，縣府會繼續推動體育發展，提供選手優良的訓練環境，培育出一流運動選手，提升運動競技水準。

首次參戰Kayak Cross極限激流的吳亭儀，面對激烈4人同場競速，憑藉冷靜判斷與靈活戰術，成功挺進決賽，奪下銀牌。她表示，過程中每一次碰撞與超越，都是對自身極限的挑戰；吳融政則在比賽中體悟到「逆流也是通往夢想的路」，用勇氣和努力寫下屬於自己的成長篇章。

朱泓宇把比賽形容為「青春的戰場」，用行動詮釋運動員的堅持與不屈精神；曾心光在男子C艇項目中以0.23秒之差錯失金牌，收穫銀牌，他說，從宜蘭的安農溪一路划向國際賽場，這段旅程充滿挑戰與收穫，也讓他更加堅定持續突破的決心。