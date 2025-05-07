TNF100台北越野跑挑戰賽11日貢寮登場 啦啦隊南珉貞領跑
2025 The North Face 100 台北越野跑挑戰賽今年以全新面貌回歸，除了江晏慶、周青等國內越野跑好手與日本、香港菁英跑者爭鋒的長距離組別，今年特別增設三人6K越野跑接力賽更是眾星雲集，由全明星運動會的成員胡祖薇、王品澔組隊出戰。
中華職棒富邦悍將啦啦隊「台妹小南」南珉貞，也將擔任15公里組領跑員，「台妹小南」當天將用最熱情的應援操和跑者一同暖身之外，也將帶領跑者們實際挑戰賽道。
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