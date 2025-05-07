快訊

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

金秀賢秒反擊！聲明：錄音檔是AI偽造 金賽綸線人是詐騙犯

世壯運／雙北闢22線場館接駁車 市區公車加密班次

中央社／ 台北7日電

2025雙北世界壯年運動會17日至30日登場，台北市交通局表示，為方便選手在場館間移動，賽事期間推出22條路線的免費接駁車，市區公車也會加密班次，鼓勵民眾響應綠色運輸。

台北市交通局今天舉行記者會說明2025雙北世界壯年運動會的交通服務，交通局長謝銘鴻表示，此次賽事以綠色永續為主軸規劃交通運輸服務，以既有公共運輸系統搭配接駁車，提供選手及陪伴者完善接駁服務。

謝銘鴻提醒，各場館停車空間有限，不建議民眾自行開車前往或在周邊停車，鼓勵響應低碳運輸，搭捷運、坐公車、不開車。

台北市交通局交通治理科長林育生說明，賽會闢駛22條路線接駁車，搭配場館賽程自15日至30日陸續營運，提供選手、隊職員、陪同者等憑證免費搭乘，行經場館的市區公車也會加密班次，並貼上「本車行經賽會場館」（Via WMG 2025 Venue）的識別貼紙以利辨識。

林育生指出，帕拉選手及助理員另可免費預約小復康巴士，往返主認證中心、帕拉比賽場館、開閉幕場館及雙北歡迎晚宴場館，可預約乘車日期為16日至30日。

林育生表示，接駁車路線、班次及小復康巴士預約辦法等詳細資訊，可至「WMG2025」App或世壯運官網「參加者專區」點選「交通資訊」查詢。

公車 北市 綠色

延伸閱讀

北市新仁愛路將封道16天 世壯運北市要道交通管制出爐

漁光島生活節散場擠爆 民眾驚：以為白沙屯媽祖到台南

70萬進香大軍湧入雲林小鎮 民眾苦等接駁車等4小時還沒上車

北市永康商圈10日起試辦假日漫步區 打造優質環境

相關新聞

台北羽賽／李佳豪不敵印度新星 去年亞軍戚又仁也出局

台北羽球公開賽今天展開單打32強賽，不過在男單賽場上卻頻爆冷門，包括上屆亞軍戚又仁不敵年僅17歲的印尼烏拜迪拉（Moh....

台北羽賽／談傷勢一度落淚 奧原希望：這是開心的淚水

曾登上世界女單球后寶座的日本名將奧原希望，暌違10年再度站上台北羽球公開賽舞台，今天首輪賽事面對同胞明地陽菜，最終以21...

亞青暨U23輕艇激流賽宜蘭勇奪2金3銀1銅 縣府表揚

宜蘭輕艇激流代表隊月前在廖學甫教練的帶領下，遠赴泰國參加2025年亞洲青少年暨U23輕艇激流錦標賽，與來自亞洲各國頂尖選...

TNF100台北越野跑挑戰賽11日貢寮登場 啦啦隊南珉貞領跑

2025 The North Face 100 台北越野跑挑戰賽今年以全新面貌回歸，除了江晏慶、周青等國內越野跑好手與日本、香港菁英跑者爭鋒的長距離組別，今年特別增設三人6K越野跑接力賽更是眾星雲集，

世壯運／勇闖迎戰 市長黃敏惠授旗嘉義隊

嘉義市推動「樂齡勇壯城」，鼓勵長者勇於挑戰自我，展現無限可能，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰202...

台北羽賽／去年女雙首輪出局 洪恩慈與謝沛珊拋開頭銜搶勝

上禮拜剛代表我國參加完蘇迪曼盃的女雙組合洪恩慈／謝沛珊，本周在台北羽球公開賽以女雙第一種子身份登場，並且在今天的首輪賽事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。