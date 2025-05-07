世壯運／雙北闢22線場館接駁車 市區公車加密班次

2025雙北世界壯年運動會17日至30日登場，台北市交通局表示，為方便選手在場館間移動，賽事期間推出22條路線的免費接駁車，市區公車也會加密班次，鼓勵民眾響應綠色運輸。

台北市交通局今天舉行記者會說明2025雙北世界壯年運動會的交通服務，交通局長謝銘鴻表示，此次賽事以綠色永續為主軸規劃交通運輸服務，以既有公共運輸系統搭配接駁車，提供選手及陪伴者完善接駁服務。

謝銘鴻提醒，各場館停車空間有限，不建議民眾自行開車前往或在周邊停車，鼓勵響應低碳運輸，搭捷運、坐公車、不開車。

台北市交通局交通治理科長林育生說明，賽會闢駛22條路線接駁車，搭配場館賽程自15日至30日陸續營運，提供選手、隊職員、陪同者等憑證免費搭乘，行經場館的市區公車也會加密班次，並貼上「本車行經賽會場館」（Via WMG 2025 Venue）的識別貼紙以利辨識。

林育生指出，帕拉選手及助理員另可免費預約小復康巴士，往返主認證中心、帕拉比賽場館、開閉幕場館及雙北歡迎晚宴場館，可預約乘車日期為16日至30日。

林育生表示，接駁車路線、班次及小復康巴士預約辦法等詳細資訊，可至「WMG2025」App或世壯運官網「參加者專區」點選「交通資訊」查詢。