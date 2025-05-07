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台北羽賽／李佳豪不敵印度新星 去年亞軍戚又仁也出局
台北羽球公開賽今天展開單打32強賽，不過在男單賽場上卻頻爆冷門，包括上屆亞軍戚又仁不敵年僅17歲的印尼烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah），去年闖進4強的李佳豪也在敗給20歲的印度薛堤（Ayush Shetty）。
戚又仁去年在台北羽球公開賽一路過關斬將，包括擊敗蘇力揚、王子維和周天成等人，挺進到決賽後才敗在林俊易手中，以亞軍成績作收，而今年他雖名列男單第6種子，不過卻在首戰遭到印度新星烏拜迪拉狙擊。
年僅17歲的烏拜迪拉是去年世青賽男單銅牌得主，今年初也在新加坡國際挑戰賽中高舉金盃，而今天他在男單首輪碰上世界排名第28名的戚又仁，最終以9：21、21：17、21：11逆轉勝出，首次參加台北公開賽就挺進到第二輪。
至於去年闖進到男單4強賽最終敗給林俊易的李佳豪，今年則是名列男單第3種子，並在首輪遭遇身高195公分的印度好手薛堤，也是雙方生涯的首次碰頭，在兩局賽事中李佳豪都受限於對手身高優勢，最終以17：21、18：21敗下陣來。
李佳豪賽後指出，薛堤身材高大，防守範圍也相當大，加上他在過人高度上沒有盯得很好，打起來確實蠻難受的，「今天在攻守上確實都沒有做得很好，反觀他在站位和抓反擊上帶給我很大威脅。」
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