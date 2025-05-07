快訊

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

金秀賢秒反擊！聲明：錄音檔是AI偽造 金賽綸線人是詐騙犯

世壯運17日登場 新北5座運動中心仍開放使用

中央社／ 新北7日電

2025雙北世壯運將於17日登場，新北市府今天表示，板橋、中和、蘆洲、三重及新店等5座運動中心有賽程，競賽期間運動中心仍開放使用，期待一起為選手加油。

新北市政府體育局長洪玉玲今天在市政會議報告，8萬人口以上城市打造一座國民運動中心，目前共16座，每一場館的設施都有自己的特色，加上2座水上活動中心、13處小型健身房，及42座運動天幕，市民可以全天候、滿足全齡化多元運動需求。

洪玉玲表示，為讓市民更方便運動，人口25萬人以上的城市，啟動「第二國民運動中心」計畫；目前興建中的板橋第二國民運動中心、蘆洲第二運動中心，將在民國115年完工。

至於新莊區將設在光華國小附近的高中用地、三重區將設在果菜市場都更用地，兩處都正在設計規劃；新店區、中和區第二運動中心則在選址中。

體育局說，迎接雙北世壯運，中和與板橋國民運動中心將比賽3x3籃球，三重將舉辦籃球，新店舉辦排球、蘆洲舉辦手球競賽。世壯運競賽期間，民眾仍然可以使用運動中心，邀請民眾一起進場為選手加油。

體育局說，參賽者憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；在身障比賽場地，板橋體育場及新莊體育館，組成「1對1服務團隊」；新北市中醫師公會在板橋體育場提供按摩舒緩服務。

運動 體育館

延伸閱讀

新北脆弱家庭3名子女罹罕病缺醫療外援 民團募24萬元救援

林葉亭父親事件殷鑑未遠 議員曝新北年走失340失智老人

新北企業托育補助即日開始申請 最高500萬元

新北斥資58億建6座第二運動中心 板橋、蘆洲明年完工

相關新聞

台北羽賽／李佳豪不敵印度新星 去年亞軍戚又仁也出局

台北羽球公開賽今天展開單打32強賽，不過在男單賽場上卻頻爆冷門，包括上屆亞軍戚又仁不敵年僅17歲的印尼烏拜迪拉（Moh....

台北羽賽／談傷勢一度落淚 奧原希望：這是開心的淚水

曾登上世界女單球后寶座的日本名將奧原希望，暌違10年再度站上台北羽球公開賽舞台，今天首輪賽事面對同胞明地陽菜，最終以21...

亞青暨U23輕艇激流賽宜蘭勇奪2金3銀1銅 縣府表揚

宜蘭輕艇激流代表隊月前在廖學甫教練的帶領下，遠赴泰國參加2025年亞洲青少年暨U23輕艇激流錦標賽，與來自亞洲各國頂尖選...

TNF100台北越野跑挑戰賽11日貢寮登場 啦啦隊南珉貞領跑

2025 The North Face 100 台北越野跑挑戰賽今年以全新面貌回歸，除了江晏慶、周青等國內越野跑好手與日本、香港菁英跑者爭鋒的長距離組別，今年特別增設三人6K越野跑接力賽更是眾星雲集，

世壯運／勇闖迎戰 市長黃敏惠授旗嘉義隊

嘉義市推動「樂齡勇壯城」，鼓勵長者勇於挑戰自我，展現無限可能，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰202...

台北羽賽／去年女雙首輪出局 洪恩慈與謝沛珊拋開頭銜搶勝

上禮拜剛代表我國參加完蘇迪曼盃的女雙組合洪恩慈／謝沛珊，本周在台北羽球公開賽以女雙第一種子身份登場，並且在今天的首輪賽事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。