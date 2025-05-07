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世壯運／勇闖迎戰 市長黃敏惠授旗嘉義隊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，市長黃敏惠授旗84歲木球三冠王選手余節珠。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，市長黃敏惠授旗84歲木球三冠王選手余節珠。記者魯永明／攝影

嘉義市推動「樂齡勇壯城」，鼓勵長者勇於挑戰自我，展現無限可能，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，市長黃敏惠授旗84歲木球三冠王選手余節珠，領軍嘉市代表隊出戰，再創勇壯里程碑。

現場邀請全國首創「勇壯+1啦啦隊」，帶來嘉市專屬應援曲「桃城的勇士gogogo」，大秀樂齡勇壯精神與活力，為參賽者應援。黃敏惠鼓勵勇壯族勇於追求夢想目標，勇敢圓夢，再創人生價值，邀請市民共同見證這場精彩賽事。

今年嘉市組成「勇壯嘉義隊」，將參與5個比賽項目，有特色服裝，還有跨齡啦啦隊加油打氣，展現嘉義活力與團結。出席的參賽成員，包括參加田徑賽的陽明醫院院長謝景祥、嘉義市工業會前理事長張志毓。

2025雙北世界壯年運動會17日至5月30日盛大登場，嘉義市共有118名參賽這場國際賽事，黃敏惠期勉參賽者全力以赴，秉持KANO永不放棄、堅持不懈的精神，展現最佳實力，締造佳績。

衛生局長廖育瑋說，「全嘉動起來」透過多元運動，促進全民健康的運動風潮，112起持續召集隱藏勇壯運動好手，籌組「勇壯嘉義隊」，2年共培訓181名勇壯族，經專業教練指導，30名運動選手平均年齡65歲代表出賽，挑戰壘球、網球、田徑、木球及舉重5大運動項目，迎戰2025雙北世界壯年運動會。

「勇壯嘉義隊」不受年齡體力限制，象徵健康、勇於自我挑戰生活態度。嘉市全國首創「勇壯+1啦啦隊」，平均年齡58歲，由TeamTaiwan舞蹈總監Endo編舞指導，展現嘉市熱情與活力，將在全國或嘉義市各項活動場熱情演出，展現勇壯世代堅韌精神。

嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，市長黃敏惠授旗84歲木球三冠王選手余節珠。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，市長黃敏惠授旗84歲木球三冠王選手余節珠。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，市長黃敏惠授旗84歲木球三冠王選手余節珠。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，市長黃敏惠授旗84歲木球三冠王選手余節珠。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，嘉市全國首創「勇壯+1啦啦隊」。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，嘉市全國首創「勇壯+1啦啦隊」。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會。記者魯永明／攝影
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嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會，嘉市全國首創「勇壯+1啦啦隊」。記者魯永明／攝影
嘉義市推動「樂齡勇壯城」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場舉行「勇壯嘉義隊」，迎戰2025雙北世界壯年運動會出賽記者會。記者魯永明／攝影
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嘉義 衛生局 運動

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