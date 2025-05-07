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台北羽賽／去年女雙首輪出局 洪恩慈與謝沛珊拋開頭銜搶勝

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
洪恩慈（左）、謝沛珊（右）今年名列女雙第一種子。記者曾原信／攝影
洪恩慈（左）、謝沛珊（右）今年名列女雙第一種子。記者曾原信／攝影

上禮拜剛代表我國參加完蘇迪曼盃的女雙組合洪恩慈／謝沛珊，本周在台北羽球公開賽以女雙第一種子身份登場，並且在今天的首輪賽事中以21：14、21：15擊敗加拿大組合，兩人賽後也直言，不會因為第一種子頭銜而感受到壓力，希望每場比賽都是從零開始。

去年年中開始合拍的洪恩慈／謝沛珊，儘管過去在台北羽球公開賽分別在女雙和混雙都闖進到四強賽，但兩人去年首度攜手登上台北羽球公開賽舞台卻在女雙首輪就止步，不過兩人經過一年努力排名也大幅提升到第13名，本次台北羽球公開賽更是名列女雙第一種子，並在今天的首戰僅花38分鐘就直落二勝出，拿下兩人在台北公開賽合拍首勝。

對於今年以女雙第一種子身份登場，洪恩慈坦言並不會把它視為壓力，「每場比賽都是重新開始，大家都是平行線，我們也都是歸零。」

上周的蘇迪曼盃洪恩慈／謝沛珊也在與加拿大、南韓之戰登場，其中首度參加蘇迪曼盃的洪恩慈也坦言相當新鮮，「這跟打個人賽感覺不太一樣，畢竟是代表國家去打，壓力是蠻大的，但也算是興奮，也很有榮譽的感覺。」談到今年的目標，洪恩慈／謝沛珊也表示，希望朝著女雙排名世界前10名邁進，進而取得年終賽資格。

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